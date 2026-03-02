Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Como ejercicio teórico, el banco estimó que un incremento de U$S10 en el Brent podría añadir cerca de un punto porcentual a la inflación anual argentina en 2026 y 2027. Si bien el impacto parece moderado frente a proyecciones privadas que ubican el IPC en torno al 22%, el verdadero riesgo —según remarcó Citi— radica en un cambio brusco en el humor de los inversores y en la dinámica de los flujos financieros.