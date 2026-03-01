Conmoción en Irán: entre la masacre por los bombardeos y el júbilo por la caída de Khamenei

En tanto, Teherán lanzó 1.200 cohetes y drones contra Israel y países de Oriente Medio que colaboran con Estados Unidos. Decenas de heridos y una mujer fallecida de 40 años, es el saldo de la explosión en el centro de Tel Aviv por la caída de misiles iraníes. Al cierre de esta edición, residentes en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Baréin escucharon más explosiones, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por lo sucedido.