Guerra en Medio Oriente: empiezan las evacuaciones por avión

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezaron el sábado y desataron represalias de Teherán en los Estados del Golfo e Israel, provocaron el cierre del espacio aéreo de muchos países. Así, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas, según Cirium, una empresa de análisis de la aviación.