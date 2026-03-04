Guerra en Medio Oriente: empiezan las evacuaciones por avión

PARIS, Francia.- Decenas de miles de viajeros varados en Medio Oriente a causa de la guerra pudieron emprender el regreso a sus países en vuelos de evacuación, aunque aún de forma limitada.
La situación sigue siendo peligrosa en la región. Ayer, Qatar afirmó que impidió varios ataques iraníes en el aeropuerto internacional de Doha, uno de los mayores de la región.
Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezaron el sábado y desataron represalias de Teherán en los Estados del Golfo e Israel, provocaron el cierre del espacio aéreo de muchos países. Así, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas, según Cirium, una empresa de análisis de la aviación.
La compañía calcula que los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.
El domingo se cancelaron casi el 100% de los vuelos que salían de Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra el segundo mayor aeropuerto del mundo en términos de pasajeros, el DXB de Dubái. El lunes, esa proporción cayó al 93,5%. Ese día, tanto el aeropuerto de Dubái como el de Abu Dabi reanudaron sus operaciones, de forma limitada. Varios vuelos emiratíes despegaron ayer temprano, según la web de monitoreo del tráfico aéreo Flightradar24.
Tras el despegue, los aviones se dirigieron directamente hacia el sur para salir de la región. Solo operaron algunos vuelos de las compañías Emirates, de la aerolínea de bajo costo flydubai y de la rusa Aeroflot. Muchos vuelos de Royal Jordanian despegaron y aterrizaron en el aeropuerto de Amán pero volaban por el sur del país para evitar el espacio aéreo israelí.
Los aviones continúan saliendo y llegando a Arabia Saudita y Omán y sus espacios aéreos están siendo utilizados por muchos vuelos de larga distancia entre Europa y Asia. Sin embargo, no había vuelos civiles en el espacio aéreo de Irak, Israel, Kuwait, Libia o Catar.
Vuelos de evacuación
Varios países han organizado vuelos de evacuación, como India, República Checa y Francia, que tiene a unos 400.000 ciudadanos repartidos por la docena de países afectados por el conflicto, indicó el canciller francés Jean-Noël Barrot.
Alemania anunció que enviaría aviones a Arabia Saudita y Omán para evacuar a los viajeros más vulnerables. La Asociación de Turismo del país dijo que hay unos 30.000 ciudadanos en la región.
Según los aeropuertos de Roma y Milán, ayer debían aterrizar tres vuelos con italianos que fueron evacuados de la zona; y la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, indicó que el gobierno organizará una repatriación desde Omán en los próximos días.
España también prepara vuelos de evacuación, apuntó el canciller José Manuel Albares. Un avión operado por Etihad debía aterrizar en Madrid anoche con personas repatriadas.