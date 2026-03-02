Equilibrio, diálogo y reforma: tres claves del discurso de Jaldo

Reforma sin calificativos

Por último, el mandatario no esquivó uno de los grandes reclamos de la oposición: la reforma electoral. Con los ojos sobre los legisladores, dijo que va a aceptar la decisión si se busca un cambio. “Si hay una decisión lo cambiemos, pero no le pongamos calificativos al sistema actual. Hemos sido elegidos por el sistema actual”, subrayó. En ese sentido marcó que en los comicios de Alberdi de 2025, que coincidió con las nacionales, el PJ cosechó casi la misma cantidad de votos con el sistema de acoples y la Boleta Única de Papel.