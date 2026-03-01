Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

El epígrafe enfrenta literatura y muerte: “Algún día que venga ya no me va a encontrar; se topará con el puro viento”. Aunque la voz se extinga, la narración persiste en el duelo entre verdad y mentira. El yo anciano se escinde del yo juvenil; la novela se abre con un sueño de reencarnaciones donde Jesusa imagina haber sido reina. Ese alarde es resistencia ante un destino marcado por deudas, culpa y violencia. Sus vínculos con la ley y la autoridad —padre, marido, patronas o líderes espirituales— son conflictivos; en su mundo lo natural y lo sobrenatural conviven.