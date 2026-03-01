Un drama shakesperiano situado en Miami

Gastón Virkel escribe una ficción siguiendo las pasiones del arte abyecto (Miami Vice) y del arte a secas (Woody Allen, Borges) antes que de la mera realidad. O, en todo caso, la vida ordinaria está hecha de la materia de los sueños de la televisión (“Miami Vice ha reinventado la ciudad”). Entonces, esto no es otra cosa que un Teleshakespeare, diría Virkel siguiendo los términos de Jorge Carrión. El novelista escribe un drama shakesperiano situado en una Miami signada por el ocio, el frenesí, el mezcal, el miedo al fracaso, la oscura traición y, sobre todo, el modelo poderoso de la televisión. ¿Esta novela de Virkel no es acaso una forma de narrar los efectos del capitalismo en las vidas ruines y gastadas de unos latinoamericanos que han soñado el sueño americano –el sueño inventado por la TV– y han despertado ante el fracaso?