La tragedia personal que inspiró Hamlet

El “Ser o no Ser” shakesperiano recorre las páginas de Hamnet, una novela filosófica y poética. Un libro que fue llevado al cine y que es considerado superior a su versión cinematográfica, tanto por los cinéfilos como por los lectores. Una historia que remite ambiciosamente nada menos que al Hamlet de William Shakespeare. Y que así como en Hamlet hay un teatro dentro de otro, la versión cinematográfica se inscribe en la novela de Maggie O’ Farrell. Su epígrafe lo advierte con una estrofa de Hamlet Acto IV, escena V: “Ya se ha ido / ya está muerto/ muerto ya, señora mía / Verde hierba a su cabeza, / a su pie una piedra fría”.
Y aclara: “Hamnet y Hamlet son en realidad dos formas perfectamente intercambiables de un mismo nombre, según consta en los anales de Stratford de finales del siglo XVI y principios del XVII”.
El comienzo de esta novela ya anuncia su tono, que, como se ha dicho, “es casi todo”: “Un niño baja las escaleras. Es un tramo angosto que se revuelve sobre sí mismo. El niño avanza lentamente, deslizando la espalda por la pared, con un golpe seco de bota en cada escalón… Casi al final se detiene un momento y vuelve a mirar el camino andado. De pronto salta los tres últimos peldaños, como de costumbre. Al llegar al suelo, tropieza y cae de rodillas en las losas”.
Su novela pertenece al tipo de obras de carácter introspectivo, espiritual, y hasta cierto punto, ético, estético y metafísico: “Toda vida tiene un núcleo, un eje, un epicentro del que todo sale y al que todo vuelve. Este momento será el de la madre ausente: el niño, nadie en la casa ni en el corral, la voz en el vacío. Está ahí, en la parte de atrás de la casa, llamando a las personas que lo han alimentado, que lo han arropado, que lo han arrullado, que le han dado la mano en los primeros pasos, que le han enseñado a usar la cuchara…Ella lo llevará en el corazón toda la vida…”. La novela, con algo de Dickens, narra la historia del protagonista acorralado por un abuelo alcohólico y violento, defendido por su padre, quien le aconseja que, en su ausencia, se aleje del abuelo. Y tiene una adorada hermana –Judith- y una abuela cariñosa y cómplice.
Se trata sin duda de una obra maestra.
Entre otros elogios, recibió de The Boston Globe uno muy expresivo: Una saga familiar tan llena de vida, de magia y de afecto que desearía que fuera real (…) maravillosamente escrita”.
Más que despareja y floja la traducción al español de Concha Cardeñoso.
Maggie O’Farrell (1972) nació en Coleraine, Irlanda del Norte. Publicó, entre otras novelas, La distancia que nos separa (2024, ganadora del premio Somerset Maugham), La primera mano que sostuvo la mía (2018, premio Costa de novela) y los best sellers internacionales El retrato de casa (2022) y Hamnet (2020, National Book Critics Award, Women´s Prize for Fiction, Premio de la Crítica en Lengua extranjera, Mejor novela de 2021 según el diario El País).
Fernando Sánchez Sorondo