La tragedia personal que inspiró Hamlet

Su novela pertenece al tipo de obras de carácter introspectivo, espiritual, y hasta cierto punto, ético, estético y metafísico: “Toda vida tiene un núcleo, un eje, un epicentro del que todo sale y al que todo vuelve. Este momento será el de la madre ausente: el niño, nadie en la casa ni en el corral, la voz en el vacío. Está ahí, en la parte de atrás de la casa, llamando a las personas que lo han alimentado, que lo han arropado, que lo han arrullado, que le han dado la mano en los primeros pasos, que le han enseñado a usar la cuchara…Ella lo llevará en el corazón toda la vida…”. La novela, con algo de Dickens, narra la historia del protagonista acorralado por un abuelo alcohólico y violento, defendido por su padre, quien le aconseja que, en su ausencia, se aleje del abuelo. Y tiene una adorada hermana –Judith- y una abuela cariñosa y cómplice.