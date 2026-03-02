El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

“El discurso reflejó la realidad”, expuso Carolina Vargas Aignasse
La legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse respaldó la postura de Jaldo en su mensaje en la Legislatura. “El discurso reflejó la realidad que estamos viviendo en el contexto de un mundo convulsionado y de una Argentina, cuyo rumbo repercute en cada una de las actividades provinciales”, dijo. Opinó que el mandatario “desplegó un honesto análisis de cada una de las áreas del Estado” y que volvió a expresar su voluntad de diálogo con la Nación para garantizar la paz social. “También fue muy claro con respecto a la reforma política manifestando que la voluntad de la gente siempre se expresa cualquiera sea el sistema electoral”, expresó, y redondeó que fue un “discurso equilibrado”.
“Hablar de números no es gobernar”, dijo Bussi
El referente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, lanzó duras críticas al considerar que la provincia presenció un balance puramente administrativo y carente de un programa de transformación real. “Hablar de números no es gobernar. Administrar la inercia no es cambiar la realidad. Tucumán necesita reformas estructurales profundas, no un repaso autocomplaciente de gestión”, señaló el legislador. Bussi relativizó la celebración del Gobierno sobre el orden de las cuentas públicas, argumentando que el equilibrio fiscal sin un desarrollo genuino se traduce en estancamiento. Resaltó que los grandes ausentes de la jornada fueron la producción y el empleo.
“El Gobierno está dispuesto a no rehuir ningún tipo de debate”, remarcó Roque Tobías Álvarez
El presidente de la bancada Justicialista, Roque Tobías Álvarz, ponderó que “fuera de protocolo y fuera de su mensaje” Jaldo abordó un tema difícil como la reforma electoral. “Vuelve a poner digamos en el tapete que el Gobierno está dispuesto a no rehuir ningún tipo de debate. Dejó en claro que, respetuoso como es de las instituciones democráticas, va a respetar lo que la Constitución decida en materia de reforma electoral”, expresó. Destacó el repaso de obras que hizo el mandatario y que la Provincia se hizo cargo de obras que desatendió la Nación. Destacó las fuentes de trabajo que se generaron en ese sentido, como con el Procrear Tucumaán o la penitenciaría de Benjamín Paz.
“La calidad institucional no se construye con discursos”, dijo Cano
“La calidad institucional no se construye con discursos. Se construye con reglas claras, ética pública y reformas que garanticen transparencia. Ese es el debate que sigue pendiente”, expuso el legislador radical José Cano. Señaló que si bien se volvieron a oír referencias a la reforma política y electoral, “la realidad es que no hubo ningún cambio estructural” en estos años. “No se puede seguir anunciando lo mismo sin decisiones concretas”, sostuvo.
“Fue claro y realista”, opinó Gerónimo Vargas Aignasse
El justicialista Gerónimo Vargas Aignasse opinó que el mensaje del gobernador “fue claro y realista” en el difícil contexto económico que vive el país. Mencionó que ratificar el avance del Acueducto Vipos, la doble terna El Bracho-Villa Quinteros y el Procrear II “es una señal concreta de gestión: más agua, más energía, más vivienda y más empleo para Tucumán”. En ese sentido, remarcó que “aún con caída de ingresos, la Provincia debe sostener sus funciones esenciales. En cuanto a la reforma, indicó que “sigue en debate”. “Aceptamos las reglas propuestas por Nación y acompañaremos lo que resuelva la mayoría parlamentaria, pero con la verdad y sin especulaciones. La elección municipal de Alberdi fue clara: al votante tucumano no lo condiciona ningún sistema. Cuando quiere expresarse, lo hace con absoluta libertad”, analizó.
“Se conforma con pagar sueldos”, reprochó Courel
El yerbabuenense Manuel Courel se despachó contra las palabras de Jaldo. “Dio un discurso propio de un administrador que se conforma con pagar los sueldos y mantener la provincia en orden. No fue el discurso de un gobernador y mucho menos de un estadista.
No dijo nada trascendente, nada que nos dé esperanza de que Tucumán vaya a cambiar y estar mejor. No dijo como hacer para que Tucumán crezca, para generar empleo, para terminar con la pobreza. Se hizo el guapo con la reforma electoral diciendo que el peronismo gana con cualquier sistema. Entonces yo le digo: no le tenga miedo a la reforma gobernador, anímese a cambiar el vergonzoso sistema electoral que tenemos.
Gómez señaló que Jaldo no prometió cosas que no puede cumplir
El oficialista Carlos Gómez opinó que Jaldo habló con sinceridad sobre lo que se espera para 2026. “Hoy tenemos un gobernador que gobierna para toda la provincia, no para un sector. Está para gobernar a casi dos millones de habitantes”, dijo. Señaló que no hubo exageraciones en el mensaje del mandatario y que fue un buen 2025 en cuanto a obras. “Se trata de gobernar con mesura, de una forma tal que se aplique algo que es lo que tenemos y no prometer lo que no tenemos”, dijo respecto a las paritarias. En cuanto a la reforma, destacó que el gobernador se expresó abierto a escuchar.
“Pusieron pañuelos; pensé que iba a ser por momentos emotivos”
El presidente del bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, apeló a la ironía para dar su opinión ya que en cada banca dejaron caramelos y pañuelos descartables. “Tenía más expectativas sobre el discurso del gobernador, a tal punto que pusieron pañuelos descartables en cada pupitre, pensaba que iba a ser por momentos emotivos, pero no, fue un discurso monótono, resaltando logros, algunos ciertos y otros autopercibidos”, dijo. Destacó los logros en seguridad y salud, pero reprochó que no se haya mencionado nada en lo económico y tributario. Además, lanzó duros cuestionamientos al sistema de acoples. “Creo que esa última bravuconada sobre la no reforma electoral que él mismo había anunciado no fue la mejor frutilla para decorar el discurso”, expuso.
“Cambiar un instrumento no reemplaza la legitimidad”
El legislador Walter Herrera consideró que el debate por la reforma “debe ser serio y sin oportunismos”. “No subestimemos a los tucumanos. Cambiar un instrumento no reemplaza la legitimidad que solo da el voto del pueblo. La transparencia se construye con madurez política, no con demonizaciones. Tucumán no se construye desde un escritorio, se construye desde el interior. Reafirmamos un modelo de provincia integrada, donde cada obra y cada servicio en nuestras localidades es una decisión política para que todos tengan oportunidades, vivan donde vivan”, mencionó.
La legisladora Sandra Figueroa reapareció tras ser procesada
La legisladora alberdiana Sandra Figueroa reapareció ayer públicamente luego de la licencia que había tomado en la Legislatura el año pasado tras haber sido procesada por presuntas maniobras de lavado de dinero, confabulación con narcotráfico y asociación ilícita relacionadas con la administración pública municipal. La parlamentaria no solo se sentó en su banca, sino que formó parte de la comisión externa que recibió al gobernador Jaldo. Si bien no se le dictó la prisión preventiva ni a ella ni a su marido, el ex intendente Luis Campos, se les prohibido salir de la provincia y del país.