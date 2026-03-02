El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

Gómez señaló que Jaldo no prometió cosas que no puede cumplir

El oficialista Carlos Gómez opinó que Jaldo habló con sinceridad sobre lo que se espera para 2026. “Hoy tenemos un gobernador que gobierna para toda la provincia, no para un sector. Está para gobernar a casi dos millones de habitantes”, dijo. Señaló que no hubo exageraciones en el mensaje del mandatario y que fue un buen 2025 en cuanto a obras. “Se trata de gobernar con mesura, de una forma tal que se aplique algo que es lo que tenemos y no prometer lo que no tenemos”, dijo respecto a las paritarias. En cuanto a la reforma, destacó que el gobernador se expresó abierto a escuchar.