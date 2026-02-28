Secciones
Reforma laboral para empleadas domésticas: guía completa de los cambios en el régimen de casas particulares

El nuevo escenario para el servicio doméstico y los nuevos acuerdos salariales a partir de la sanción legislativa.

EMPLEADAS DOMÉSTICAS. La nueva escala regirá a partir de enero. EMPLEADAS DOMÉSTICAS. La nueva escala regirá a partir de enero.
Hace 1 Hs

Tras la sanción de la reforma laboral en el Senado, el régimen de trabajadoras de casas particulares incorpora modificaciones clave que afectan la contratación, la administración y las indemnizaciones. Aquí te detallamos lo que cambia y lo que se mantiene igual.

Los cambios fundamentales

- Período de prueba extendido: es la modificación más fuerte. El plazo inicial sin obligación de indemnización por antigüedad se amplía hasta los 6 meses (anteriormente era más acotado). Durante este tiempo, el empleador puede rescindir el contrato pagando solo los días trabajados y aportes, sin multas indemnizatorias.

- Digitalización y pagos: el sistema se moderniza. Ahora, la transferencia bancaria es prueba suficiente de pago (no es obligatorio el recibo en papel si hay comprobante bancario) y se habilitan oficialmente los recibos de sueldo electrónicos.

- Ropa de trabajo: se mantiene la obligación del empleador de entregar indumentaria, pero ahora se permite reemplazarla por una compensación en dinero no remunerativa, previo acuerdo entre las partes.

- Juicios laborales: se unifica el criterio de actualización de intereses en casos de despido con la Ley de Contrato de Trabajo general, buscando reducir la discrecionalidad judicial y dar más previsibilidad a los costos de los litigios.

Lo que no cambia (Derechos garantizados)

A pesar de la reforma, se mantienen los pilares del sector:

- Jornada: máxima de 8 horas diarias o 48 semanales.

- Licencias: se mantiene el régimen de maternidad y descansos obligatorios.

- Indemnización: pasados los 6 meses de prueba, el derecho a la indemnización por antigüedad permanece intacto.

Actualización Salarial 2026

En paralelo a la ley, la Comisión Nacional acordó nuevos incrementos y bonos para febrero y marzo:

- Aumento: 3% total (dividido en 1,5% en febrero y 1,5% en marzo).

- Bonos extraordinarios (por única vez):

- Menos de 12 hs semanales: $8.000.

- Entre 12 y 16 hs semanales: $11.500

- Más de 16 hs semanales: $20.000

Temas TucumánHonorable Senado de la Nación ArgentinaGobierno de Milei
