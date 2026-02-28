Reforma laboral para empleadas domésticas: guía completa de los cambios en el régimen de casas particulares

Tras la sanción de la reforma laboral en el Senado, el régimen de trabajadoras de casas particulares incorpora modificaciones clave que afectan la contratación, la administración y las indemnizaciones. Aquí te detallamos lo que cambia y lo que se mantiene igual.
Los cambios fundamentales
- Período de prueba extendido: es la modificación más fuerte. El plazo inicial sin obligación de indemnización por antigüedad se amplía hasta los 6 meses (anteriormente era más acotado). Durante este tiempo, el empleador puede rescindir el contrato pagando solo los días trabajados y aportes, sin multas indemnizatorias.
- Digitalización y pagos: el sistema se moderniza. Ahora, la transferencia bancaria es prueba suficiente de pago (no es obligatorio el recibo en papel si hay comprobante bancario) y se habilitan oficialmente los recibos de sueldo electrónicos.
- Ropa de trabajo: se mantiene la obligación del empleador de entregar indumentaria, pero ahora se permite reemplazarla por una compensación en dinero no remunerativa, previo acuerdo entre las partes.
- Juicios laborales: se unifica el criterio de actualización de intereses en casos de despido con la Ley de Contrato de Trabajo general, buscando reducir la discrecionalidad judicial y dar más previsibilidad a los costos de los litigios.
Lo que no cambia (Derechos garantizados)
A pesar de la reforma, se mantienen los pilares del sector:
- Jornada: máxima de 8 horas diarias o 48 semanales.
- Licencias: se mantiene el régimen de maternidad y descansos obligatorios.
- Indemnización: pasados los 6 meses de prueba, el derecho a la indemnización por antigüedad permanece intacto.
Actualización Salarial 2026
En paralelo a la ley, la Comisión Nacional acordó nuevos incrementos y bonos para febrero y marzo:
- Aumento: 3% total (dividido en 1,5% en febrero y 1,5% en marzo).
- Bonos extraordinarios (por única vez):
- Menos de 12 hs semanales: $8.000.
- Entre 12 y 16 hs semanales: $11.500
- Más de 16 hs semanales: $20.000