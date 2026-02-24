Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

Como ejemplo de esta necesidad de regionalizar los acuerdos, mencionó las actividades motrices del norte argentino, tales como el limón, la caña de azúcar, el bioetanol, la frutilla, la palta y el arándano. Al respecto, reflexionó sobre la relación simbiótica del sector productivo: “No hay empresa si no hay trabajadores, pero tampoco hay trabajadores si no hay empresa. Ambos se tienen que cuidar, y esta ley flexibiliza de tal manera que el empleado tenga una participación y el empleador también pueda opinar".