Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

El gobernador Osvaldo Jaldo buscó llevar tranquilidad al sector estatal respecto al proyecto de Ley de Modernización Laboral, que obtuvo media sanción en Diputados y se encamina a su debate definitivo en el Senado.
“De la reforma laboral, yo diría que la mayoría de los puntos no los toca al empleado público, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni comunal. O sea que hay que ir separando la paja del trigo”, afirmó el mandatario tucumano.
En esa línea, explicó que la propuesta apunta directamente a dinamizar el sector privado, planteando un esquema de mayor participación entre trabajadores y empleadores para definir las condiciones laborales.
Para el titular del Ejecutivo provincial, uno de los ejes centrales de la norma es la eliminación de barreras en las negociaciones: “Lo que hace esta reforma es poner en manos tanto del empleador como del trabajador acuerdos directos de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, no va a haber intermediación”.
Otro de los puntos que Jaldo destacó con mayor énfasis fue el enfoque federal que, según su lectura, promueve el nuevo marco normativo. “En Tucumán, los convenios colectivos los van a hacer los empleadores tanto de la industria, del comercio y de la producción, conjuntamente con los empleados. No lo van a hacer en Capital Federal y se lo va a venir a aplicar acá”, expresó.
Como ejemplo de esta necesidad de regionalizar los acuerdos, mencionó las actividades motrices del norte argentino, tales como el limón, la caña de azúcar, el bioetanol, la frutilla, la palta y el arándano. Al respecto, reflexionó sobre la relación simbiótica del sector productivo: “No hay empresa si no hay trabajadores, pero tampoco hay trabajadores si no hay empresa. Ambos se tienen que cuidar, y esta ley flexibiliza de tal manera que el empleado tenga una participación y el empleador también pueda opinar".
Competitividad global
Finalmente, enmarcó el apoyo a la reforma dentro de un proceso de actualización normativa que considera indispensable para mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas en el exigente escenario internacional. “Hoy estamos en un mundo competitivo. Si la actividad citrícola no se transforma en competitiva, no vamos a poder exportar ni el limón ni los subproductos”, advirtió.
Por último, Jaldo envió un mensaje político hacia los sectores más reticentes a la iniciativa legislativa, pidiendo debatir con responsabilidad y apertura. “No le tengamos miedo a los cambios, no le tengamos miedo a las actualizaciones de las normas. Acá no hay que tener miedo, hay que participar. No podemos rechazar sin saber el contenido, es decir, negarse totalmente a actualizar las normas en la República Argentina”, concluyó.