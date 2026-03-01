El peronismo respaldó a Jaldo y aceptó el debate por la reforma electoral

Esta postura desafiante fue compartida por la intendenta de Lules, Marta Albarracín, y el legislador Walter Herrera, quienes exigieron tratar el tema con madurez y sin descalificaciones hacia el régimen del acople. "El debate debe ser serio y sin oportunismos. No subestimemos a los tucumanos. Cambiar un instrumento no reemplaza la legitimidad que solo da el voto del pueblo. La transparencia se construye con madurez política, no con demonizaciones", sentenció Herrera, mientras que Albarracín recordó que los comicios desdoblados en Alberdi demostraron que la voluntad popular se impone más allá del método utilizado en el cuarto oscuro.