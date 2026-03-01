Cano, contra Jaldo: "La reforma política no puede seguir siendo una promesa que se repite todos los años"

En relación a los datos sociales mencionados en el discurso, el legislador expresó preocupación por el aumento de la mortalidad infantil, que pasó del 8,8 al 10,2 entre 2023 y 2024: “Son números que reflejan una realidad que no puede relativizarse. La provincia necesita políticas públicas que impacten de manera concreta en los indicadores sociales”.