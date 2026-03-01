Secciones
Cano, contra Jaldo: "La reforma política no puede seguir siendo una promesa que se repite todos los años"

Tras el mensaje del gobernador, el legislador advirtió sobre el deterioro de los indicadores sociales en la provincia.

El legislador José Cano salió al cruce del discurso de la apertura de sesiones del gobernador Osvaldo Jaldo y aseguró que hay una falta de avances concretos en materia de reforma política y calidad institucional en la provincia.

“Volvimos a escuchar referencias a la reforma política y electoral, pero la realidad es que no hubo ningún cambio estructural en estos años. No se puede seguir anunciando lo mismo sin decisiones concretas”, sostuvo.

Cano remarcó que la discusión sobre el sistema electoral “no es un tema partidario ni coyuntural”, sino una cuestión central de calidad democrática. “Nuestra Constitución establece avanzar hacia un sistema más moderno y transparente. Definir cómo votan los tucumanos no tiene que ver con conveniencias circunstanciales, sino con fortalecer la institucionalidad”, afirmó.

En relación a los datos sociales mencionados en el discurso, el legislador expresó preocupación por el aumento de la mortalidad infantil, que pasó del 8,8 al 10,2 entre 2023 y 2024: “Son números que reflejan una realidad que no puede relativizarse. La provincia necesita políticas públicas que impacten de manera concreta en los indicadores sociales”.

Si bien reconoció avances en determinadas obras de infraestructura, como la ruta 40 y otras intervenciones vinculadas al desarrollo turístico, insistió en que “Tucumán necesita reformas de fondo, no solo gestión administrativa”.

“La calidad institucional no se construye con discursos. Se construye con reglas claras, ética pública y reformas que garanticen transparencia. Ese es el debate que sigue pendiente”.

