Misiles de Irán golpean a las poderosas monarquías arábes

Desde el sábado, los bombardeos iraníes mataron a tres personas e hirieron a 58 en Emiratos Árabes Unidos, anunciaron ayer las autoridades. Tres ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes murieron, precisó el Ministerio de Defensa, que dijo que, desde el sábado, Abu Dabi detectó 165 misiles balísticos -152 de los cuales fueron destruidos- y dos misiles de crucero. Además, se detectaron 541 drones, de los que 506 fueron interceptados y destruidos, según el ministerio. El país afirmó que tiene derecho de responder a los ataques y denunció “una peligrosa escalada”.