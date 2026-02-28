Secciones
Mundo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

El Golfo en máxima alerta tras haber interceptado una salva de misiles dirigida a la base de Al Udeid.

Estados Unidos resguardó al personal de sus Embajadas en Israel y los países del Golfo.
Hace 2 Hs

El Ministerio de Defensa deQatar anunció que sus sistemas de seguridad interceptaron con éxito una serie de ataques dirigidos contra su territorio. La operación, descrita por las autoridades como "fruto de una alta preparación y coordinación conjunta", logró neutralizar todos los proyectiles antes de que impactaran en suelo qatarí.

Aunque el comunicado oficial no especificó el origen de la agresión, la agencia iraní "Mehr" confirmó que Teherán lanzó ataques simultáneos contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait. 

El objetivo principal en Qatar habría sido la base de "Al Udeid", el enclave militar más importante de Washington en la región. 

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno qatarí ha tomado medidas de emergencia:

- Cierre total del espacio aéreo de forma temporal.

- Protocolo de seguridad civil: se ha instado a la población a permanecer en sus hogares y evitar las inmediaciones de instalaciones militares.

Esta escalada respondió a la advertencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, que declaró que "cualquier base en la región que preste apoyo a Israel será objetivo militar".

Temas IsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados UnidosQatar
Más Noticias
