¿Quién toma las riendas en Irán tras la muerte de Jamenei?

Símbolos de la crisis: tiempos violentos para la opulenta Dubai

El suntuoso hotel Burj Al Arab de Dubái, con la forma de un enorme velero, durante mucho tiempo, representó la opulencia de la ciudad. Pero un dron iraní le prendió fuego y lo convirtió en un símbolo de la crisis que azota la región. Para Dubái, que en cuestión de décadas pasó de ser un miserable puesto de avanzada a un paraíso fiscal cosmopolita lleno de rascacielos, los objetivos alcanzados estaban cargados de simbolismo. Las explosiones también sacudieron un hotel de cinco estrellas en la lujosa zona de Palm Jumeirah, un ostentoso lugar de ocio para gente adinerada. El aeropuerto, el más transitado del mundo por el tráfico internacional, y el puerto de Jebel Ali también fueron alcanzados. Las dos instalaciones representan cerca del 60% de los ingresos de Dubái, según estimaciones oficiales.