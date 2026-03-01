Secciones
El ex presidente Ahmadinejad murió en los bombardeos sobre Irán

Tenía 69 años y había conducido el país entre 2005 y 2013.

CONFIRMACIÓN. Medios iraníes sostienen que Ahmadinejad falleció durante los bombardeos del sábado. CONFIRMACIÓN. Medios iraníes sostienen que Ahmadinejad falleció durante los bombardeos del sábado. FOTO TOMADA DE INDEPENDIENTESPANOL.COM
Hace 1 Hs

Mahmoud Ahmadinejad, quien fue presidente de Irán entre 2005 y 2013, murió durante un bombardeo atribuido a Israel y Estados Unidos, según informó este domingo la agencia Iranian Labor News Agency. El ataque habría impactado en su residencia ubicada en el barrio de Narnak, en el noreste de Teherán, donde también fallecieron varios de sus custodios, de acuerdo con el medio cercano al régimen.

Reportes de la prensa internacional señalan que el operativo se habría producido el sábado por la noche, en medio de la creciente tensión en el Medio Oriente.

Antes de llegar a la presidencia, Ahmadinejad fue gobernador de la provincia de Ardabil y luego intendente de Teherán. Tras completar sus dos mandatos, fue designado por el entonces líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, como integrante del Consejo de Discernimiento, órgano asesor clave dentro del sistema político iraní.

