El ex presidente Ahmadinejad murió en los bombardeos sobre Irán

Mahmoud Ahmadinejad, quien fue presidente de Irán entre 2005 y 2013, murió durante un bombardeo atribuido a Israel y Estados Unidos, según informó este domingo la agencia Iranian Labor News Agency. El ataque habría impactado en su residencia ubicada en el barrio de Narnak, en el noreste de Teherán, donde también fallecieron varios de sus custodios, de acuerdo con el medio cercano al régimen.