Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Teherán cumplió sus amenazas tras el ataque conjunto de Washington y Jerusalén, al golpear instalaciones estratégicas en Qatar, Emiratos, Kuwait y Bahréin.

Las columnas de humo se elevan después de las explosiones en Manama, Bahréin. Las columnas de humo se elevan después de las explosiones en Manama, Bahréin.
Hace 2 Hs

La escalada en Medio Oriente alcanzó un punto de no retorno. En una respuesta coordinada a los bombardeos sufridos en su territorio, el régimen de Irán lanzó una lluvia de misiles contra las principales bases militares de Estados Unidos en la región. El portavoz del Estado Mayor iraní fue tajante: “Cualquier base que ayude a Israel será nuestro objetivo”, afirmó.

Impactos confirmados y objetivos estratégicos

Según la agencia Mehr, los ataques alcanzaron de forma simultánea puntos neurálgicos de la presencia estadounidense:

- Qatar: Base de Al Udeid (la mayor de la región).

- Kuwait: Base de Al Salem.

- Emiratos Árabes Unidos: Base de Al Dhafra.

- Bahréin: Sede de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.

En Bahréin, el Gobierno confirmó un impacto directo en el centro de operaciones de la Quinta Flota en Manama. El reino calificó la agresión como una "flagrante violación de su soberanía" y se reservó el derecho a responder. 

Ante la gravedad de la situación, la Embajada de EE.UU. ordenó el refugio inmediato de todo su personal y de los ciudadanos estadounidenses en el país.

Fuego cruzado en toda la región

Mientras el Golfo era bombardeado, la tensión se desplazaba también hacia el oeste. Jordania informó la interceptación exitosa de dos misiles balísticos en su espacio aéreo, mientras que en Israel, las sirenas volvieron a sonar en Jerusalén ante una nueva salva de proyectiles lanzados desde Irán. 

El Ejército israelí ha ordenado a su población permanecer en refugios hasta nuevo aviso, anticipando una noche de hostilidades prolongadas.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados UnidosQatar
NOTICIAS RELACIONADAS
De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

