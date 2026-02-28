Escalada en Medio Oriente: tras la ofensiva de EEUU e Israel, estos fueron los objetivos que atacó Irán

La Guardia Revolucionaria confirmó el inicio de la operación y la definió como una “primera oleada”, al tiempo que advirtió que los ataques continuarían. De acuerdo con la agencia semioficial Fars, los blancos alcanzados incluyeron el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein, la base aérea Al Udeid en Qatar, la base Ali Al Salem en Kuwait y la base Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos militares y de seguridad en Israel.