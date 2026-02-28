Escalada en Medio Oriente: tras la ofensiva de EEUU e Israel, estos fueron los objetivos que atacó Irán

Luego del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra su territorio, Irán puso en marcha su respuesta militar con una ofensiva regional basada en misiles y drones dirigidos contra bases estadounidenses y objetivos en Israel.
La Guardia Revolucionaria confirmó el inicio de la operación y la definió como una “primera oleada”, al tiempo que advirtió que los ataques continuarían. De acuerdo con la agencia semioficial Fars, los blancos alcanzados incluyeron el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein, la base aérea Al Udeid en Qatar, la base Ali Al Salem en Kuwait y la base Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos militares y de seguridad en Israel.
Las consecuencias se hicieron sentir de inmediato en distintos puntos del Golfo. En Manama, Doha y Abu Dhabi se reportaron explosiones mientras varios países activaban sus sistemas de defensa aérea.
También hubo detonaciones en Dubái, principal centro comercial de Emiratos Árabes Unidos. Allí, el estruendo de las intercepciones se percibió en diversos sectores de la ciudad y se registraron interrupciones parciales del tráfico aéreo, reflejando el impacto directo de la ofensiva sobre nodos económicos clave de la región.
El Ministerio de Defensa emiratí informó que logró interceptar varios misiles, aunque restos de proyectiles cayeron en una zona residencial de Abu Dhabi, donde murió una persona y se produjeron daños materiales. En Qatar, las autoridades aseguraron que neutralizaron al menos dos oleadas de misiles sin que se reportaran víctimas. Bahrein confirmó, por su parte, un ataque contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota estadounidense.
En Kuwait, además de impactos en las inmediaciones de instalaciones militares, un dron alcanzó el Aeropuerto Internacional de Kuwait. El episodio dejó heridos leves entre empleados y daños limitados en la terminal de pasajeros, según informó la autoridad de aviación civil, lo que puso en evidencia la vulnerabilidad de infraestructura civil estratégica en medio de la escalada.
Nuevos ataques y sirenas en Israel
Horas más tarde, la televisión estatal iraní anunció que la Guardia Revolucionaria había lanzado una nueva oleada de misiles contra bases estadounidenses en la región del Golfo. Poco después, volvieron a reportarse explosiones en Dubái y Doha durante la tarde.
La ofensiva también alcanzó territorio israelí. Durante varias horas sonaron sirenas antiaéreas mientras el sistema de defensa interceptaba proyectiles entrantes. Las autoridades informaron daños estructurales en el norte del país y heridos leves, en su mayoría personas que se dirigían a refugios, consignó el diario La Nación.
En paralelo, Jordania confirmó que derribó misiles que ingresaron en su espacio aéreo, un dato que expone la amplitud geográfica del intercambio.
La postura de Teherán
A través de un comunicado difundido en la red social X, la cancillería iraní sostuvo que “ha llegado el momento de defender la patria y enfrentar el asalto militar del enemigo” y afirmó que la respuesta continuará mientras persistan los ataques.
Funcionarios iraníes remarcaron que los blancos son bases estadounidenses y no los Estados anfitriones, en un intento por evitar un deterioro mayor en sus relaciones con los países del Golfo que albergan fuerzas de Washington.
La escalada bélica tuvo efectos inmediatos en la aviación civil. Varias aerolíneas suspendieron vuelos desde y hacia Doha, Dubái y otras capitales de la región, mientras diferentes gobiernos optaron por cerrar de forma parcial o total su espacio aéreo.
En paralelo, un funcionario de la misión naval europea Aspides indicó que buques comerciales recibieron transmisiones de la Guardia Revolucionaria en las que se advertía que ninguna embarcación debía atravesar el estrecho de Ormuz, principal vía de exportación de petróleo del mundo. Aunque Teherán no confirmó oficialmente un bloqueo, la advertencia reavivó la preocupación en los mercados energéticos.
Amenaza de un nuevo frente en el mar Rojo
La tensión también se proyectó hacia el mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, prometieron reanudar ataques contra rutas de navegación y contra Israel, lo que abre la posibilidad de un nuevo frente en uno de los corredores comerciales más sensibles del planeta.
En este contexto, embajadas y consulados estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel recomendaron a su personal que se pusiera a cubierto y pidieron a los ciudadanos estadounidenses que hicieran lo mismo “hasta nuevo aviso”, en previsión de nuevas oleadas de ataques que podrían profundizar la crisis regional.