EEUU e Israel afirman que el líder supremo de Irán habría muerto durante los bombardeos

Estados Unidos e Israel sostuvieron este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habría muerto durante los ataques recientes. En un mensaje por cadena nacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, afirmó que "esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán. Hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida".