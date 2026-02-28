Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Enfermedades poco frecuentes
Hace 5 Hs

El 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes  (EPOF), que se dan en una de cada 2.000 personas. Esta dramática situación que les toca afrontar a los padres de recién nacidos o muy pequeños, del no saber qué hacer o qué rumbo tomar, los llevó a agruparse y por lógica razón, el lugar elegido fue el Hospital del Niño Jesús, cuyos profesionales y personal, junto a padres, personas voluntarias y la Junta de Discapacidad formaron una gran red solidaria que les informa todo, las leyes que los protegen , los lugares y trámites a realizar y hasta te ofrecen en donación medicamentos o aparatos ortopédicos . A mi amigo periodista Felipe Maidana, le agradezco que me haya agregado al grupo de WhatsApp, y desde mi pequeño mundo trato de concientizar. La comisión de Salud de la Legislatura realizó una jornada alusiva. Miles de palabras podrían relacionarse o significar con las letras EPOF: empezar, entrelazar, eficiente, entrega; paciencia, peregrinar, pesadilla, poder; oasis, obligación, obsesión, orientación; y  fe, familia, fuerza y finalidad. Los lemas de este año son “Pueden vernos si lo intentan” y “Somos tan distintos e iguales”.

Francisco Amable Díaz  

franciscoamablediaz@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales
1

Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos
2

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue
3

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo
4

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo
5

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad
6

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Más Noticias
Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios