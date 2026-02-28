Cartas de lectores: Enfermedades poco frecuentes

El 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), que se dan en una de cada 2.000 personas. Esta dramática situación que les toca afrontar a los padres de recién nacidos o muy pequeños, del no saber qué hacer o qué rumbo tomar, los llevó a agruparse y por lógica razón, el lugar elegido fue el Hospital del Niño Jesús, cuyos profesionales y personal, junto a padres, personas voluntarias y la Junta de Discapacidad formaron una gran red solidaria que les informa todo, las leyes que los protegen , los lugares y trámites a realizar y hasta te ofrecen en donación medicamentos o aparatos ortopédicos . A mi amigo periodista Felipe Maidana, le agradezco que me haya agregado al grupo de WhatsApp, y desde mi pequeño mundo trato de concientizar. La comisión de Salud de la Legislatura realizó una jornada alusiva. Miles de palabras podrían relacionarse o significar con las letras EPOF: empezar, entrelazar, eficiente, entrega; paciencia, peregrinar, pesadilla, poder; oasis, obligación, obsesión, orientación; y fe, familia, fuerza y finalidad. Los lemas de este año son “Pueden vernos si lo intentan” y “Somos tan distintos e iguales”.