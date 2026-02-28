Cartas de lectores: Comuna de Raco

Me dirijo a usted solicitando publicar la situación que se da en uno de los accesos a lugares turísticos hermosos como Raco y El Siambón, donde hace meses no se corta el pasto de las banquinas, que no permite ver las casas. Es una vergüenza que Tapia y El Cadillal tienen limpias sus banquinas y no la ruta 341, que debiera estar preciosa, como los lugares a los que conduce, más en épocas de turismo donde se pretende que se conozcan los bellos paisajes tucumanos.