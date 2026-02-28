Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Comuna de Raco
Hace 5 Hs

Me dirijo a usted solicitando publicar la situación que se da en uno de los accesos a lugares turísticos hermosos como Raco y El Siambón, donde hace meses no se corta el pasto de las banquinas, que no permite ver las casas. Es una vergüenza que Tapia y El Cadillal tienen limpias sus banquinas y no la ruta 341, que debiera estar preciosa, como los lugares a los que conduce, más en épocas de turismo donde se pretende que se conozcan los bellos paisajes tucumanos.

Graciela Margarita Roldán                          

grapanta@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales
1

Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos
2

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue
3

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo
4

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo
5

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad
6

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Más Noticias
Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios