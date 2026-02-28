Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El “plus” de los médicos
Hace 5 Hs

“Plus”, voz latina que se traduciría por “más”. Con esa exigencia en el cobro, el médico te está diciendo que lo que le reconoce tu obra social es una “nada”. Pero... ¿la obra social se molesta por eso? No parece. Este artilugio de pedir un “extra“ en efectivo y sin recibo ha adquirido una malsana antigüedad (¿15... 20 años?) y ninguna autoridad oficial se dio por enterada. Incluidas las propias entidades emisoras de la orden, que resulta ser un papelito de nada para el  receptor, o los laboratorios bioquímicos que también lo exigen. Tienen mucho para ganar y nada para perder, pues las obras sociales lo admiten como “natural”. Resulta increíble, una burla para el asociado, que paga religiosamente su cuota mensual para no tener problema económico en caso de enfermedad o asistencia médica. Lo que se promete va por un lado y la realidad, por otro. Hábilmente ideado, no te dan comprobante. No existe la DGI para ese dinero, que va a parar fresquito al bolsillo del doctor. ¿Y si el enfermo no dispone del dinero para pagar esa insólita exigencia? Y bueno... que vaya al hospital, a sufrir las largas colas. ¿Es justo esto? ¿En qué país vivimos?

Darío Albornoz                                 

lisdaralbornoz1@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales
1

Cómo organizar horarios de estudio con apps y plataformas digitales

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos
2

El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue
3

Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo
4

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo
5

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad
6

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Más Noticias
Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

La salida de Divina Gloria de Gran Hermano reaviva los cuidados ante una enfermedad peligrosa si no se la controla

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios