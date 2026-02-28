Cartas de lectores: El “plus” de los médicos

“Plus”, voz latina que se traduciría por “más”. Con esa exigencia en el cobro, el médico te está diciendo que lo que le reconoce tu obra social es una “nada”. Pero... ¿la obra social se molesta por eso? No parece. Este artilugio de pedir un “extra“ en efectivo y sin recibo ha adquirido una malsana antigüedad (¿15... 20 años?) y ninguna autoridad oficial se dio por enterada. Incluidas las propias entidades emisoras de la orden, que resulta ser un papelito de nada para el receptor, o los laboratorios bioquímicos que también lo exigen. Tienen mucho para ganar y nada para perder, pues las obras sociales lo admiten como “natural”. Resulta increíble, una burla para el asociado, que paga religiosamente su cuota mensual para no tener problema económico en caso de enfermedad o asistencia médica. Lo que se promete va por un lado y la realidad, por otro. Hábilmente ideado, no te dan comprobante. No existe la DGI para ese dinero, que va a parar fresquito al bolsillo del doctor. ¿Y si el enfermo no dispone del dinero para pagar esa insólita exigencia? Y bueno... que vaya al hospital, a sufrir las largas colas. ¿Es justo esto? ¿En qué país vivimos?