Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

El presidente norteamericano ratificó la ofensiva e instó a la población a "tomar el control" de su gobierno.

MOLESTO. Donald Trump ordenó los ataques contra Irán.
Hace 1 Hs

En un mensaje que marca una escalada sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de “importantes operaciones de combate” en territorio iraní. 

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario ratificó el respaldo total de Washington a la ofensiva israelí, al justificar la intervención como una medida necesaria ante el avance del programa nuclear de Teherán y el desarrollo de misiles con capacidad de alcanzar suelo estadounidense.

Sin embargo, el mensaje de Trump trascendió lo militar al apelar directamente a la política interna de la República Islámica: instó al pueblo iraní a rebelarse y “tomar el control de su gobierno”. 

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente -de nuevo- aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó Trump en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán.

“Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”, agregó.

Además, Trump pidió a las fuerzas iraníes que se rindieran, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, que protege al régimen de los ayatolás. Advirtió que los agentes de seguridad de la República Islámica -responsables de los miles de muertos en las recientes protesta pacíficas- deben deponer las armas con garantía de “inmunidad completa”, de lo contrario, “enfrentarán la muerte segura”.

