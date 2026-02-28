Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

En un mensaje que marca una escalada sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de “importantes operaciones de combate” en territorio iraní.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario ratificó el respaldo total de Washington a la ofensiva israelí, al justificar la intervención como una medida necesaria ante el avance del programa nuclear de Teherán y el desarrollo de misiles con capacidad de alcanzar suelo estadounidense.
Sin embargo, el mensaje de Trump trascendió lo militar al apelar directamente a la política interna de la República Islámica: instó al pueblo iraní a rebelarse y “tomar el control de su gobierno”.
“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente -de nuevo- aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó Trump en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán.
“Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”, agregó.
Además, Trump pidió a las fuerzas iraníes que se rindieran, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, que protege al régimen de los ayatolás. Advirtió que los agentes de seguridad de la República Islámica -responsables de los miles de muertos en las recientes protesta pacíficas- deben deponer las armas con garantía de “inmunidad completa”, de lo contrario, “enfrentarán la muerte segura”.