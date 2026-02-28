Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Además, Trump pidió a las fuerzas iraníes que se rindieran, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, que protege al régimen de los ayatolás. Advirtió que los agentes de seguridad de la República Islámica -responsables de los miles de muertos en las recientes protesta pacíficas- deben deponer las armas con garantía de “inmunidad completa”, de lo contrario, “enfrentarán la muerte segura”.