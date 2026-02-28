La solución del conflicto de la UNT con YMAD

En esta misma sección, hace pocas semanas -bajo el título “Una nueva etapa en la relación UNT-minería” se analizó este asunto desde la perspectiva que daban las novedades que vinieron ocurriendo desde mediados de diciembre, con la firma del acuerdo, y en enero, tras la aprobación del Consejo Superior de la UNT y de las cámaras legislativas de Catamarca, así como la firma del decreto presidencial sobre YMAD. Se señaló entonces que en el caso de la UNT, esto significa que va a poder resolver legalmente el problema de la finalización de la Ciudad Universitaria y del destino del dinero que le ha llegado hasta ahora y el que le puede llegar en el futuro de la minería en Catamarca, a la que está ligada por la herencia de Abel Peirano, descubridor del yacimiento de Farallón Negro. Además, se analizaba que con esto la UNT tiene un nuevo camino en lo que respecta a su vinculación con la minería. Por un lado, se desprende de algún modo del impacto que sobre ella ha tenido el escándalo de las maniobras con las utilidades mineras por el que fueron juzgados Cerisola y tres de sus ex funcionarios. Por otro lado, se abren posibilidades de nuevos destinos en la explotación minera, actividad en la que Catamarca avanza con una política concreta e intensa