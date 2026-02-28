Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja

Luego del envión anímico que significó el triunfo por Copa Argentina, Boca Juniors se prepara para un compromiso vital en la Bombonera con el objetivo de enderezar su rumbo en el torneo Apertura. Tras tres fechas sin sumar de a tres, Claudio Úbeda planea una rotación profunda para recibir este sábado a Gimnasia de Mendoza, aunque sus planes iniciales se vieron alterados por la baja de último momento de Edinson Cavani. El delantero uruguayo sufrió una recaída de su lumbalgia y no formará parte de los concentrados, dejando su lugar en el frente de ataque a Miguel Merentiel, quien acompañará a un Adam Bareiro que llega dulce tras su reciente doblete.