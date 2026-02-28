Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja
El capitán "xeneize" recibió el alta y asoma como titular en la Bombonera, mientras que el uruguayo quedó descartado por una recaída física. Claudio Úbeda apuesta por Bareiro tras su doblete en Copa Argentina para cortar la racha sin victorias en el torneo local.
Luego del envión anímico que significó el triunfo por Copa Argentina, Boca Juniors se prepara para un compromiso vital en la Bombonera con el objetivo de enderezar su rumbo en el torneo Apertura. Tras tres fechas sin sumar de a tres, Claudio Úbeda planea una rotación profunda para recibir este sábado a Gimnasia de Mendoza, aunque sus planes iniciales se vieron alterados por la baja de último momento de Edinson Cavani. El delantero uruguayo sufrió una recaída de su lumbalgia y no formará parte de los concentrados, dejando su lugar en el frente de ataque a Miguel Merentiel, quien acompañará a un Adam Bareiro que llega dulce tras su reciente doblete.
La noticia más esperada por el cuerpo técnico es la vuelta confirmada de Leandro Paredes. El capitán dejó atrás un esguince de tobillo que lo marginó de los últimos tres compromisos y se perfila para comandar el mediocampo junto a Santiago Ascacibar y, posiblemente, Williams Alarcón. En el arco también habrá variantes con el retorno de Agustín Marchesín bajo los tres palos, mientras que la línea defensiva se reconfigurará ante la ausencia por lesión de Juan Barinaga, lo que permitirá el ingreso de Marcelo Weigandt junto a Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.
En la zona ofensiva, la destacada actuación de Lucas Janson en Salta le valió una oportunidad concreta para integrar el once inicial. El ex-Vélez, que venía con poco rodaje pero fue clave con una asistencia en el certamen federal, ocupará el lugar que dejó vacante Ángel Romero, quien padece una molestia en el aductor. De esta forma, el "Sifón" Úbeda busca aprovechas el buen presente de quienes supieron aprovechar su chance en la rotación, intentando que los tres puntos se queden en casa para no perderle pisada al lote de arriba.