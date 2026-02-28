El rostro de la teocracia: quién era Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada
Desde que sucedió al fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, en 1989, Khamenei consolidó un poder absoluto que abarca las fuerzas armadas, el sistema judicial y la fe del Estado.
Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, fue abatido este sábado en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada por el presidente Donald Trump luego de varias horas de incertidumbre.
Cuatro décadas de mando absoluto
Bajo su mando, Irán sobrevivió a sanciones asfixiantes y revueltas internas, apoyado siempre en la lealtad de la Guardia Revolucionaria (IRGC) y los Basij. Su retórica ha sido inalterable: Estados Unidos es el "principal enemigo" e Israel un ente cuya existencia no reconoce.
La sombra nuclear y las amenazas de asesinato
Pese a sus reiteradas afirmaciones de que el programa atómico iraní tiene fines civiles, la falta de transparencia con los organismos internacionales alimentó la desconfianza de Israel y la administración de Donald Trump.