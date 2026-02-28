Secciones
Mundo

El rostro de la teocracia: quién era Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

Desde que sucedió al fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, en 1989, Khamenei consolidó un poder absoluto que abarca las fuerzas armadas, el sistema judicial y la fe del Estado.

El líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei, en un discurso televisado de 2025. El líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei, en un discurso televisado de 2025.
Hace 45 Min

Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, fue abatido este sábado en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada por el presidente Donald Trump luego de varias horas de incertidumbre.

Cuatro décadas de mando absoluto

Desde que sucedió al fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, en 1989, Khamenei consolidó un poder absoluto que abarca las fuerzas armadas, el sistema judicial y la fe del Estado. 

Bajo su mando, Irán sobrevivió a sanciones asfixiantes y revueltas internas, apoyado siempre en la lealtad de la Guardia Revolucionaria (IRGC) y los Basij. Su retórica ha sido inalterable: Estados Unidos es el "principal enemigo" e Israel un ente cuya existencia no reconoce.

La sombra nuclear y las amenazas de asesinato

Pese a sus reiteradas afirmaciones de que el programa atómico iraní tiene fines civiles, la falta de transparencia con los organismos internacionales alimentó la desconfianza de Israel y la administración de Donald Trump

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
5

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
6

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Más Noticias
EEUU e Israel afirman que el líder supremo de Irán habría muerto durante los bombardeos

EEUU e Israel afirman que el líder supremo de Irán habría muerto durante los bombardeos

Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios