Secciones
Mundo

Israel afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán habría muerto en los ataques

Netanyahu envió un mensaje tras los bombardeos conjuntos de su país y Estados Unidos contra el régimen iraní.

TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE. Netanyahu afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán murió en los ataques. TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE. Netanyahu afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán murió en los ataques.
Hace 1 Hs

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que había indicios de que el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habría muerto en los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel.

"Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida", afirmó Netanyahu en un mensaje televisado.

También dijo que el complejo de Jamenei había sido destruido, y que comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios nucleares habían sido eliminados.

Ali Khamenei. Ali Khamenei.

Según el  Comité Internacional de la Cruz Roja de Irán, los ataques aéreos israelíes y estadounidenses en territorio iraní han matado a 201 personas y herido a 747. La organización humanitaria manifestó que el ataque afectó a 24 de las 31 provincias de Irán.

El ataque de EEUU e Israel contra el régimen iraní 

Tras semanas de fuertes amenazas cruzadas, Estados Unidos e Israel ejecutaron un ataque militar "de gran envergadura" contra la República Islámica de Irán, desatando una ola de explosiones en Teherán y otras ciudades estratégicas.

El impacto de la ofensiva se sintió con fuerza en el barrio Pasteur de la capital iraní, zona donde se ubican la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia. Mientras densas columnas de humo se elevaban sobre el distrito y se registraba un fuerte despliegue de seguridad, las comunicaciones colapsaron: las líneas telefónicas dejaron de funcionar y el acceso a internet fue cortado.

Pese a la magnitud de los ataques que, según testigos, incluyeron el vuelo a baja altura de misiles Tomahawk, la televisión estatal iraní llevó tranquilidad al informar que el presidente Masud Pezeshkian se encuentra "sano y salvo".

La represalia no se hizo esperar. Los Guardianes de la Revolución de Irán lanzaron un contragolpe masivo utilizando misiles balísticos y drones suicidas. Las alarmas antiaéreas resonaron en Jerusalén, donde el Ejército israelí instó a los civiles a buscar refugio inmediato en los búnkeres tras identificar proyectiles ingresando a su espacio aéreo.

Las esquirlas del conflicto rápidamente superaron las fronteras de ambos países, obligando al cierre del espacio aéreo en Irán, Israel, Irak y Siria. Corresponsales internacionales reportaron explosiones en otras naciones del Golfo Pérsico, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque directo con misiles logró golpear una base militar estadounidense.

Desde su residencia en Palm Beach, Florida, el presidente estadounidense Donald Trump justificó la operación conjunta afirmando que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes". Fiel a su retórica confrontativa, el mandatario lanzó una dura advertencia a la cúpula militar iraní: ofreció "inmunidad" a quienes se rindan y "una muerte segura" a quienes resistan.

"Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su marina", sentenció Trump, dirigiéndose luego al pueblo iraní para exhortarlos a "tomar el control" de su país.

Esta postura fue replicada en espejo por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Tras confirmar que los bombardeos son el resultado de meses de planificación conjunta con el Pentágono para "eliminar una amenaza existencial", le dijo a los ciudadanos iraníes que ha llegado el momento de "sacudirse el yugo de la tiranía". A este llamamiento se sumó Reza Pahlavi, hijo del difunto sah exiliado en EE. UU., quien se ofreció para liderar una transición política.

El estallido bélico marca el fracaso definitivo de las negociaciones de última hora. Apenas esta semana, Washington y Teherán habían mantenido una tercera ronda de diálogos bajo la mediación de Omán para evitar la guerra.

El punto de no retorno se había fijado el pasado 19 de febrero, cuando Trump emitió un ultimátum de 15 días a Irán. El trasfondo del conflicto sigue siendo el programa nuclear de la República Islámica y el antecedente inmediato de junio de 2025, cuando Israel y EE. UU. se enfrentaron en una guerra de doce días contra las fuerzas iraníes, atacando instalaciones atómicas y lanzadores de misiles.

Temas Estados Unidos de AméricaIránTeheránIsraelBenjamin NetanyahuArabia SaudíDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

Parece una película”: el amanecer de fuego que sumió a Teherán en el caos

"Parece una película”: el amanecer de fuego que sumió a Teherán en el caos

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
6

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Más Noticias
Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Comentarios