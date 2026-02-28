Israel afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán habría muerto en los ataques

El impacto de la ofensiva se sintió con fuerza en el barrio Pasteur de la capital iraní, zona donde se ubican la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia. Mientras densas columnas de humo se elevaban sobre el distrito y se registraba un fuerte despliegue de seguridad, las comunicaciones colapsaron: las líneas telefónicas dejaron de funcionar y el acceso a internet fue cortado.