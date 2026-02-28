Secciones
Mundo

"Parece una película”: el amanecer de fuego que sumió a Teherán en el caos

Desde los tejados del norte de la ciudad, en Velenjak, los residentes señalaban al cielo entre gritos.

Así quedó l ciudad tras los primeros bombardeos. Así quedó l ciudad tras los primeros bombardeos.
Hace 2 Hs

El sábado comenzó en Teherán como cualquier otra semana laboral, pero la rutina se quebró bajo el estruendo de los motores de combate. Mientras miles de iraníes iniciaban su jornada, una ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel transformó la capital en un escenario de pánico, donde los padres corrían hacia las escuelas para rescatar a sus hijos y el tráfico se paralizaba bajo un cielo surcado por aviones de guerra.

Escenas de una ciudad bajo asedio

En el distrito de Mirdamad, Hamidreza Zand describió una visión apocalíptica: una decena de aviones de combate sobrevolando zonas residenciales mientras los conductores abandonaban sus vehículos en medio de la congestión. 

“Corrí a la escuela a buscar a mi hija; las niñas lloraban escondidas bajo las escaleras y el director no sabía qué estaba pasando”, relató Ali Zeinalipoor a *The New York Times*.

Desde los tejados del norte de la ciudad, en Velenjak, los residentes señalaban al cielo entre gritos. “Parece que estamos en una película”, afirmaba Golshan Fathi. Sin embargo, el terror era real. 

En la zona de Pasdaran, hogar de complejos de la Guardia Revolucionaria, las explosiones sacudieron los cimientos de los edificios. “Mis hijos están acurrucados en el baño, llorando. No sabemos qué hacer”, escribió Esfandiar, un ingeniero local, en un mensaje desesperado.

Un cambio de estrategia

A diferencia de los ataques de junio pasado, centrados en instalaciones nucleares y militares, esta ofensiva escaló hacia el corazón del poder civil y político. El Ministerio de Inteligencia, el Poder Judicial y el Complejo Pasteur -residencia del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenel- fueron blanco de los bombardeos, sugiriendo un intento deliberado por descabezar la estructura de mando del régimen.

En medio de la devastación, la compleja realidad política de Irán salió a flote. Mientras el presidente Trump lanzaba un mensaje en video para proclamar que “la hora de su libertad está cerca”, la población se mostraba dividida. 

En el municipio de Ekteban, algunos residentes vitoreaban los ataques y coreaban consignas a favor de la monarquía depuesta en 1979. No obstante, para otros, la retórica de liberación resultaba ajena. “Lo único que tenemos en mente es ponernos a salvo; nadie piensa en protestar ahora mismo”, afirmó Laleh, una abogada local bajo el rugido de las explosiones.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

El rostro de la teocracia: Quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

El rostro de la teocracia: Quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Comentarios