"Parece una película”: el amanecer de fuego que sumió a Teherán en el caos

El sábado comenzó en Teherán como cualquier otra semana laboral, pero la rutina se quebró bajo el estruendo de los motores de combate. Mientras miles de iraníes iniciaban su jornada, una ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel transformó la capital en un escenario de pánico, donde los padres corrían hacia las escuelas para rescatar a sus hijos y el tráfico se paralizaba bajo un cielo surcado por aviones de guerra.