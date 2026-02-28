El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

La reciente ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel sobre Teherán marcó un punto de inflexión en el conflicto regional. El objetivo ya no es solo la infraestructura militar, sino el corazón simbólico y político del régimen. Al atacar las cercanías de la residencia del Ayatollah Ali Khamenei, la alianza envió un mensaje inequívoco: la estrategia es la "decapitación" del liderazgo iraní.