Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: cómo reaccionaron los principales líderes del mundo

El presidente de Rusia Vladímir Putin calificó la ofensiva como una “peligrosa aventura” que podría desembocar en una “catástrofe” regional. En la misma línea, la cancillería rusa describió la operación como un “acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano”, y exigió el cese inmediato de la campaña militar, además de un retorno urgente a la diplomacia.