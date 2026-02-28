Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Carlos Páez de la Torre (h) estudió el problema y en su nota “¿La Madrid o Lamadrid?” del 14/07/2004 sugiere que la grafía correcta es separada. Lo hace a partir de la firma del general -Grego. Aráoz de laMadrid- en la que escribía “de” y “la” con minúscula (“aunque en el trazo de su pluma, a menudo las unía”), y ponía “Madrid” con mayúscula. Páez de la Torre agrega, no obstante, que en las “Observaciones” que hizo el héroe tucumano sobre las “Memorias” de José María Paz, aparece su nombre escrito como “Aráoz de Lamadrid”. La conclusión del historiador es que “hay que atenerse a la firma, porque una persona se llama como firma”. Es decir, separado. La Madrid.