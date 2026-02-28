Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

El gobernante de facto saudita representa la compleja postura de los Estados del Golfo: celebran el debilitamiento de su rival chiita, pero temen que el conflicto desate un caos regional. Aunque en 2017 bin Salmán llegó a comparar a Jamenei con "Hitler", en 2023 restableció relaciones con Teherán bajo la mediación de China. Su prioridad actual es la estabilidad para garantizar la transformación económica de su país (basada en el turismo y los negocios). Por ello, pidió prudencia a Washington y prohibió que los ataques contra Irán se lancen desde territorio saudita, donde EE. UU. posee bases militares.