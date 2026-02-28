Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

El Senado fue escenario de un extenso debate que marcó el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. En una jornada iniciada a las 11, el oficialismo logró aprobar la Reforma Laboral, con la eliminación del polémico artículo 44 referido a las licencias por enfermedad. ¿Qué cambia a partir de ahora?