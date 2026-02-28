Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Solamente dos de los cuatro sindicatos que integran el Frente Gremial Docente aceptaron y firmaron los acuerdos de recomposición salarial. De todos modos, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó ayer que las clases en Tucumán comenzarán el martes 3 de marzo en todos los niveles educativos e instituciones de la provincia. “Estamos anunciando oficialmente que comienza el ciclo 2026, tanto de los docentes públicos como privados”, expuso en conferencia de prensa.
El mandatario encabezó ayer la rúbrica de las actas acuerdo con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Tucumanos (UDT), quienes en asamblea resolvieron por unanimidad aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo. Se trata de una suba en el básico del 8,4% con el sueldo de febrero, 2,6% con el salario de marzo y sumas no remunerativas que permitirán un salario de bolsillo de $970.000 como piso. A eso se le agrega una mejora en la asignación familiar (de $25.000 a $40.000) y en la ayuda escolar (de $15.000 a $30.000), y un aumento del 11% en el incentivo docente.
Medida sin efecto
En la jornada del jueves, las asambleas de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys) rechazaron la oferta y convocaron a un paro por 24 horas para el martes. El gremio que lidera Hugo Brito hizo las presentaciones ante la Secretaría de Trabajo para darle un marco legal a la protesta, pero la huelga fue desactivada ayer por el Gobierno: se dictó la conciliación obligatoria a partir de las 0 del lunes 2 de marzo, por 15 días hábiles.
“El Gobierno provincial ha conseguido una conciliación obligatoria para que todos los educadores que pertenecen al gremio de ATEP se presenten en los diferentes establecimientos educativos. Al salir la conciliación obligatoria queda sin efecto por 15 días el paro que ha convocado ATEP”, aseveró el mandatario.
“Ni un peso más”
De modo tajante, Jaldo remarcó que descontará la jornada salarial a los maestros que no asistan a las escuelas el martes. “Docente que no se presenta a trabajar, docente que no cobra el sueldo. Y esto no hay que tomarlo como castigo ni nada por el estilo. Simplemente, el que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra. Como suele pasar en cualquier empresa pública y privada. Porque la huelga quedó en suspenso”, desarrolló el gobernador.
Con una copia en mano de la Resolución 229 de la Secretaría de Trabajo, Jaldo mencionó que los 15 días de conciliación posibilitará al gremio y al Gobierno buscar alternativas para destrabar el conflicto. De todos modos, remarcó que no habría posibilidad de mejoras remunerativas. “El Poder Ejecutivo ofreció todo lo que tuvo que ofrecer. En materia salarial queda cerrada esta etapa. El Gobierno dio lo que estaba a su alcance. No tenemos un peso más para dar, pero sí tenemos las puertas abiertas para seguir dialogando con todos los gremios que así lo consideren hacer”, enfatizó.
Acercar posturas
El gremio de ATEP, en tanto, emitió un comunicado en la tarde de ayer en el que informó que es respetuoso y responsable con la ley, y que se allana a la conciliación dictada por la Provincia. Indicó que la primera audiencia entre las partes fue fijada para el jueves 5 de marzo a las 12, y que mientras dure la conciliación queda suspendida la medida de fuerza prevista para el martes.
Es preciso recordar que, a nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional para el lunes 2 de marzo, fecha en la que -inicialmente- estaba estipulado el comienzo del ciclo lectivo 2026 en Tucumán. Para evitar enfrentamientos con los educadores, la Provincia resolvió aplazar un día el regreso a las aulas.
El titular del Ejecutivo agradeció el esfuerzo que hacen los docentes, y remarcó que los establecimientos educativos son también una importante red de contención social. “A la escuela se va a aprender no sólo las cuestiones pedagógicas, a tener valores que nuestros docentes transmiten a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino que también en los establecimientos educativos hay una cuestión alimentaria de por medio que hoy nuestros niños están necesitando; es decir, aprenden, pero también la alimentación es importante”, expuso.
El gobernador Jaldo estuvo ayer acompañado de todo su Gabinete de ministros, entre ellos Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Daniel Abad (Economía y Producción), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Federico Masso (Desarrollo Social), Gilda Pedicone (Fiscal de Estado) y Joaquín Girvau (jefe de la Policía).
Trabajos y beneficios: el PE destacó la puesta punto de las aulas y la vigencia del boleto estudiantil gratuito
“El 100% del Gobierno de la Provincia, incluidos municipios y comunas, nos hemos abocado a poner en condiciones las escuelas para poder arrancar el día martes 3 de marzo el ciclo lectivo 2026”, dijo Jaldo. Además remarcó que se priorizó el boleto estudiantil gratuito como herramienta para garantizar la presencialidad plena. “Nosotros no queremos que ni un niño ni un joven se nos quede fuera de la escuela”, afirmó en conferencia de prensa.