Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

El mandatario encabezó ayer la rúbrica de las actas acuerdo con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Tucumanos (UDT), quienes en asamblea resolvieron por unanimidad aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo. Se trata de una suba en el básico del 8,4% con el sueldo de febrero, 2,6% con el salario de marzo y sumas no remunerativas que permitirán un salario de bolsillo de $970.000 como piso. A eso se le agrega una mejora en la asignación familiar (de $25.000 a $40.000) y en la ayuda escolar (de $15.000 a $30.000), y un aumento del 11% en el incentivo docente.