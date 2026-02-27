Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Con el inicio de clases cada vez más cerca, miles de estudiantes empiezan a organizar horarios, materias y traslados. En ese escenario, el Boleto Estudiantil para el interior vuelve a ser una herramienta clave para aliviar el gasto en transporte. Ya abrieron las inscripciones y en las primeras horas se anotaron más de 1.000 estudiantes.