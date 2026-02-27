Secciones
SociedadEducación

Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

El beneficio alcanza a todos los niveles y suma cambios para universitarios. La inscripción se realiza de manera online; te contamos qué hacer y dónde consultar si surge un problema.

EL BENEFICIO. Con el inicio del ciclo lectivo en el horizonte, el Gobierno provincial habilitó la inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior 2026. / ARCHIVO LA GACETA EL BENEFICIO. Con el inicio del ciclo lectivo en el horizonte, el Gobierno provincial habilitó la inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior 2026. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Con el inicio de clases cada vez más cerca, miles de estudiantes empiezan a organizar horarios, materias y traslados. En ese escenario, el Boleto Estudiantil para el interior vuelve a ser una herramienta clave para aliviar el gasto en transporte. Ya abrieron las inscripciones y en las primeras horas se anotaron más de 1.000 estudiantes. 

El programa ya transita su noveno año y alcanza a cerca de 100.000 estudiantes en toda la provincia. Para 2026, mantiene el esquema de viajes gratuitos y suma cambios para universitarios. Si vivís en el interior y querés viajar sin pagar pasaje, este es el paso a paso.

Paso a paso

1. Ingresar a la web oficial

El trámite se hace online en: inscripcion.boletoestudiantiltuc.com.ar/. Ahí tenés que completar el formulario con tus datos personales y los de tu institución.

El beneficio está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario y formación profesional, tanto de establecimientos públicos como parroquiales.

PASO A PASO. El sistema ya recibe solicitudes para el nuevo ciclo lectivo. / BEI PASO A PASO. El sistema ya recibe solicitudes para el nuevo ciclo lectivo. / BEI

2. Verificar tus datos

El sistema cruza la información con las bases de datos de cada institución. Si aparece algún error:

En inicial, primaria o secundaria: consultá en tu escuela para que revisen la carga en el sistema educativo.

En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán o la Universidad Tecnológica Nacional, debés acercarte a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o a la Casa del Estudiante.

Si el problema continúa, podés ir a tu comuna o municipio.

Post Instagram

Qué incluye el beneficio

Durante marzo, los estudiantes del interior podrán viajar gratis aunque todavía estén en proceso de inscripción. En los niveles inicial, primario y secundario alcanza con asistir con guardapolvo o uniforme. El beneficio incluye:

- 44 viajes por mes.

- Uso flexible según tus horarios.

- Incorporación de la Tarjeta Independencia en líneas rurales.

Si hay demoras en la entrega, seguirá el abono en papel. Además, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, ahora también pueden acceder estudiantes de formación profesional y universitarios ingresantes, sin la exigencia de cuatro materias aprobadas.

El programa cumple nueve años y alcanza a cerca de 100.000 estudiantes en toda la provincia. Para muchos jóvenes del interior, el boleto no es un detalle: es la diferencia entre poder estudiar o no. Por eso, cuanto antes completes la inscripción, mejor.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior: cómo y cuándo realizar las inscripciones

Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior: cómo y cuándo realizar las inscripciones

Entregarán los boletos para jubilados: ¿qué día te toca retirarlos?

Entregarán los boletos para jubilados: ¿qué día te toca retirarlos?

Boleto gratuito para estudiantes universitarios: ¿cuándo entrará en funcionamiento nuevamente?

Boleto gratuito para estudiantes universitarios: ¿cuándo entrará en funcionamiento nuevamente?

Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
3

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
4

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
5

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
6

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Más Noticias
Pueblos fantasmas: Villa Epecuén, una villa balnearia en ruinas

Pueblos fantasmas: Villa Epecuén, una villa balnearia en ruinas

Temporal en Tucumán: caída de árboles y cables cortados por las lluvias de la madrugada

Temporal en Tucumán: caída de árboles y cables cortados por las lluvias de la madrugada

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

Comentarios