Cómo sacar el Boleto Estudiantil del Interior 2026 y viajar gratis desde marzo

Con el inicio de clases cada vez más cerca, miles de estudiantes empiezan a organizar horarios, materias y traslados. En ese escenario, el Boleto Estudiantil para el interior vuelve a ser una herramienta clave para aliviar el gasto en transporte. Ya abrieron las inscripciones y en las primeras horas se anotaron más de 1.000 estudiantes.
El programa ya transita su noveno año y alcanza a cerca de 100.000 estudiantes en toda la provincia. Para 2026, mantiene el esquema de viajes gratuitos y suma cambios para universitarios. Si vivís en el interior y querés viajar sin pagar pasaje, este es el paso a paso.
Paso a paso
1. Ingresar a la web oficial
El trámite se hace online en: inscripcion.boletoestudiantiltuc.com.ar/. Ahí tenés que completar el formulario con tus datos personales y los de tu institución.
El beneficio está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario y formación profesional, tanto de establecimientos públicos como parroquiales.
2. Verificar tus datos
El sistema cruza la información con las bases de datos de cada institución. Si aparece algún error:
En inicial, primaria o secundaria: consultá en tu escuela para que revisen la carga en el sistema educativo.
En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán o la Universidad Tecnológica Nacional, debés acercarte a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o a la Casa del Estudiante.
Si el problema continúa, podés ir a tu comuna o municipio.
Post Instagram
Qué incluye el beneficio
Durante marzo, los estudiantes del interior podrán viajar gratis aunque todavía estén en proceso de inscripción. En los niveles inicial, primario y secundario alcanza con asistir con guardapolvo o uniforme. El beneficio incluye:
- 44 viajes por mes.
- Uso flexible según tus horarios.
- Incorporación de la Tarjeta Independencia en líneas rurales.
Si hay demoras en la entrega, seguirá el abono en papel. Además, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, ahora también pueden acceder estudiantes de formación profesional y universitarios ingresantes, sin la exigencia de cuatro materias aprobadas.
El programa cumple nueve años y alcanza a cerca de 100.000 estudiantes en toda la provincia. Para muchos jóvenes del interior, el boleto no es un detalle: es la diferencia entre poder estudiar o no. Por eso, cuanto antes completes la inscripción, mejor.