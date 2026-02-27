Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

A pesar de las expectativas que tenía la Casa de Gobierno de cerrar hoy un acuerdo salarial con todos los gremios que integran el Frente Gremial Docente, la propuesta realizada ayer por casi un millón de pesos de bolsillo tuvo aceptación dispar en las asambleas.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Tucumanos (UDT) resolvieron aceptar las subas que llevarían el salario mínimo de marzo a $970.000, mientras que la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys) rechazaron la oferta y convocaron a un paro por 24 horas para el martes 3 de marzo.
A las 11, en tanto, el gobernador Osvaldo Jaldo planea firmar las actas con los gremios que aceptaron las propuestas.
Extensas y debatidas asambleas se llevaron a cabo en la tarde de ayer en los diferentes sindicatos que integran el frente. Cerca de las 20, ATEP, gremio que cuenta con unos 14.000 afiliados, informó en un comunicado que el congreso extraordinario rechazó la propuesta, al igual que Apemys, y convocó a un paro sin movilización para el martes 3 de marzo. Ese día está previsto el inicio formal de las clases en Tucumán debido a que el lunes habrá un paro nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
Propuesta oficial
Durante la mañana de ayer el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en compañía de su par de Educación, Susana Montaldo, recibió a los dirigentes sindicales. Al finalizar el encuentro se dio a conocer que el Gobierno ofertó una suba del 8,4% al básico, a cobrar en marzo, como recomposición por la inflación que hubo entre noviembre y enero, para llegar a unos $870.000 de bolsillo. Dentro de la propuesta, no obstante, se incluyó otra suba del 2,6% para el sueldo de marzo, a cobrar en abril, totalizando un 11% más en el salario básico. Además, se mencionó que con sumas no remunerativas se alcanzaría un piso de $970.000 en bolsillo.
El secretario general de ATEP, Hugo Brito, reconoció en la noche de ayer que el congreso rechazó el ofrecimiento y convocó a una medida de fuerza por 24 horas, sin movilización. Recordó que la asamblea solicitó que el sueldo equipare la canasta básica, que hoy es de $1.130.000.
El titular de UDT, Juan Carlos Aguirre, en tanto, confirmó a LA GACETA que la asamblea aceptó por unanimidad la oferta de la Casa de Gobierno luego de unas cuatro horas de debate y análisis. “Ha sido aprobado por unanimidad. El mínimo salarial pasará de $806.000 a $970.000”, dijo, al tiempo que destacó que el Ejecutivo se expresó abierto a realizar reuniones cada tres meses. “Nosotros sabemos y entendemos que es duro y muy complicado. Esperamos que en algún momento desde Nación nos manden la plata que nos deben”, acotó.
Fuentes oficiales consideraron que el ofrecimiento es positivo teniendo en cuenta el contexto y lo que se está otorgando en otras provincias. Además mencionaron que habrá un aumento de la ayuda escolar del 100% (pasaría de $15.000 a $30.000) y un incremento del 60% en la asignación familiar (de $25.000 a $40.000). De ese modo -señalaron- los trabajadores tendrían al menos un millón de pesos en sus bolsillos.
El inicio del ciclo lectivo 2026 en Tucumán se postergaría para el martes 3 de marzo
Los gremios que representan a los docentes de la provincia, entre ellos ATEP con unos 14.000 afiliados, notificaron formalmente a la Provincia que se plegarán al paro nacional convocado por la Ctera.
Frente a este panorama y para evitar rispideces con los docentes, el Ministerio de Educación que encabeza Susana Montaldo dio serios indicios de que el inicio formal de clases en todos los niveles y sistemas educativos se pasaría para el martes 3 en vez del lunes 2. “Creo que vamos a acordar en empezar el 3 de marzo para evitar este conflicto”, mencionó la funcionaria. De todos modos aclaró que la última palabra la tendrá el gobernador Osvaldo Jaldo, quien dijo que respeta los paros si están en el marco constitucional.
Medida de fuerza: se suman otros gremios al paro nacional convocado por Ctera para el lunes 2
Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se plegarán a la medida de fuerza que convoca la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para el lunes 2 de marzo. Sindicatos educativos que están encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) aseguraron que se debe al fracaso de las negociaciones para alcanzar una paritaria a nivel nacional.
Días atrás, los gremios coincidieron en que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado de retirarse de obligaciones indelegables”.