Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Propuesta oficial

Durante la mañana de ayer el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en compañía de su par de Educación, Susana Montaldo, recibió a los dirigentes sindicales. Al finalizar el encuentro se dio a conocer que el Gobierno ofertó una suba del 8,4% al básico, a cobrar en marzo, como recomposición por la inflación que hubo entre noviembre y enero, para llegar a unos $870.000 de bolsillo. Dentro de la propuesta, no obstante, se incluyó otra suba del 2,6% para el sueldo de marzo, a cobrar en abril, totalizando un 11% más en el salario básico. Además, se mencionó que con sumas no remunerativas se alcanzaría un piso de $970.000 en bolsillo.