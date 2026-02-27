Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

La controversial creadora de contenido Bonnie Blue cuyo nombre real es Tia Emma Billinger, está embarazada tras la maratón sexual que según Us Weekly, se realizó en la mansión de Lord Davenport, en Londres, el mismo lugar donde la influencer afirmó haber tenido sexo con 1057 hombres en 12 horas en enero de 2025. Esta vez fue con unos 400.
Entre ellos estaba Jak White que está revelando los secretos detrás de escena. “La mayoría estaba charlando un poco. Llevábamos pasamontañas azules. Eso también ocultaba la identidad de las personas, lo cual estaba bastante bien”, afirmó el joven de 20 años que también es popular como creador de contenido.
White explicó que todos los participantes tuvieron que completar formularios de consentimiento y someterse a una toma de muestra bucal para obtener ADN. Mientras estuvo con Blue, White vio que “nadie” usaba preservativo. En cuanto a las pruebas, White señaló que todos los participantes se hicieron pruebas de Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).
“Enseñabas las pruebas al equipo que estaba ahí”, explicó. Y opinó: “Así que sí, era bastante seguro en ese sentido”. Cabe destacar que el experimento sexual recibió críticas de organizaciones sanitarias debido al riesgo de transmisión de infecciones.
La confirmación
“He estado enferma, con dolor de cabeza, y cuando digo dolor de cabeza me refiero a una migraña terrible”, explicó Blue en un video de YouTube publicado el domingo 22 de febrero. “Algunos alimentos me han hecho sentir mal, pero también hay unos que quiero comer al instante, si no, me voy a enfermar”, contó durante el anuncio.
Después del evento le preguntaron cómo afrontaría un posible embarazo. “Ese es un problema para otro día”, declaró a Us Weekly y sostuvo que les diría a los participantes y hablaría con ellos si llegara a quedar embarazada. Además de la controversia actual, Bonnie Blue ya había protagonizado otros escándalos, como su detención y deportación en Bali por producir contenido con una visa turística.
“Me interrogaron durante las primeras 30 horas”, recordó. “No me dejaron dormir mucho, no me dieron comida, muy poca agua, baños sin papel higiénico. La higiene no existía ahí”, habló sobre la experiencia.