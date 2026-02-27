Pasamontañas, pruebas de ETS, toma de muestras bucal y sin protección, así fue la “misión reproducción” de Bonnie Blue

Después del evento le preguntaron cómo afrontaría un posible embarazo. “Ese es un problema para otro día”, declaró a Us Weekly y sostuvo que les diría a los participantes y hablaría con ellos si llegara a quedar embarazada. Además de la controversia actual, Bonnie Blue ya había protagonizado otros escándalos, como su detención y deportación en Bali por producir contenido con una visa turística.