Salarios en disputa y paro confirmado: el inicio de clases en Tucumán pende de un hilo

Brito indicó que durante el encuentro se analizaron distintas alternativas que ahora serán evaluadas por el Ministerio correspondiente. El próximo martes habrá una nueva reunión en la que el Gobierno presentaría una propuesta concreta. “Van a hacer los cálculos y el día martes nos volvemos a reunir para que nos presenten esa propuesta. En base a eso vamos a seguir charlando y viendo qué es lo mejor”, afirmó.