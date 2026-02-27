Secciones
Tras el dictado de la conciliación obligatoria, ATEP levantó el paro y el martes arrancan las clases en Tucumán

La primera audiencia entre el gremio y el Gobierno provincial fue fijada para el 5 de marzo a las 12, en el marco de la negociación salarial.

Hace 1 Hs

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) resolvió suspender el paro docente que había sido anunciado para los días 2 y 3 de marzo, luego de que el Gobierno provincial dispusiera la conciliación obligatoria en el marco de las negociaciones salariales.

La medida oficial quedó formalizada a través de la Resolución N.º 229/14-SET, que encuadra la controversia bajo lo establecido por la Ley Nacional N.º 14.786 y la Ley Provincial N.º 5.650. Según lo dispuesto, la conciliación comenzará a regir desde las 00 del 2 de marzo de 2026 y tendrá una duración de 15 días hábiles administrativos. 

Durante ese período, ambas partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y evitar cualquier acción que afecte el normal funcionamiento de las actividades.

Desde el gremio informaron que la notificación fue recibida al mediodía y que, tras lo debatido en el Congreso Provincial, se decidió acatar la disposición. “Siendo respetuoso de la ley y con la responsabilidad que nos corresponde como institución gremial”, expresaron desde ATEP al explicar los motivos de la determinación.

En la entidad sindical señalaron además que la instancia de conciliación abre una nueva etapa de diálogo con el Ejecutivo provincial. En ese ámbito, adelantaron, continuarán sosteniendo el reclamo salarial que originó la disputa. El proceso establece un plazo de 15 días hábiles para que las partes intenten arribar a un entendimiento.

Por otra parte, se confirmó que la primera audiencia fue fijada para el jueves 5 de marzo a las 12, en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Temas TucumánOsvaldo JaldoSusana MontaldoHugo Brito
