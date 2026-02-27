La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ciencia también se discute en mesas diplomáticas. Y cada vez más jóvenes quieren participar en esas conversaciones. Por eso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó la convocatoria para la cuarta edición del Youth for Biosecurity Fellowship 2026, un programa que combina formación online y una experiencia presencial en Ginebra. La inscripción está abierta hasta el 5 de marzo de 2026.
La iniciativa nació en 2019 como un taller de diplomacia en bioseguridad y ya formó a más de 140 jóvenes científicos. Hoy se consolida como un espacio dentro del marco de la Biological Weapons Convention (Convención sobre Armas Biológicas), el tratado internacional que prohíbe el desarrollo y uso de armas biológicas.
En esta edición, 20 jóvenes del Sur Global serán seleccionados para participar en:
- Cinco webinars entre el 3 de junio y el 1 de julio de 2026.
- La elaboración de un póster científico colaborativo que se presentará ante el Grupo de Trabajo de la Convención.
- Una visita presencial de cinco días en Ginebra, del 17 al 21 de agosto de 2026, durante reuniones oficiales.
La ONU cubrirá los pasajes en clase económica y otorgará una asignación diaria durante la estadía, según sus normas internas. Cada participante deberá gestionar su visa y documentación de viaje.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida a jóvenes que:
- Tengan menos de 35 años al momento de aplicar.
- Sean ciudadanos de un Estado Parte de la Convención clasificado como país en desarrollo.
- Cuenten con título avanzado en ciencias de la vida o disciplinas relacionadas.
- Acrediten nivel de inglés B2 o superior.
También se aceptarán perfiles de otras áreas si demuestran interés sólido en bioseguridad, salud o desarme. La organización alienta especialmente la postulación de mujeres y busca equilibrio regional en la selección.
La bioseguridad ya no es un tema exclusivo de especialistas en laboratorios. Cruza salud pública, política internacional y ética científica. En un escenario global atravesado por avances biotecnológicos acelerados, la mirada de jóvenes investigadores suma perspectivas nuevas en espacios donde se definen reglas sensibles.
La fellowship ofrece algo poco frecuente: entrar a una reunión multilateral y entender desde adentro cómo se construyen acuerdos internacionales. La convocatoria 2026 abre esa puerta a 20 jóvenes del Sur Global. Para quienes estudian ciencias y quieren incidir más allá de su país, la oportunidad ya está sobre la mesa. El plazo cierra el 5 de marzo.