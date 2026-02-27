La ONU elegirá 20 jóvenes del Sur Global para una beca en bioseguridad

La ciencia también se discute en mesas diplomáticas. Y cada vez más jóvenes quieren participar en esas conversaciones. Por eso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó la convocatoria para la cuarta edición del Youth for Biosecurity Fellowship 2026, un programa que combina formación online y una experiencia presencial en Ginebra. La inscripción está abierta hasta el 5 de marzo de 2026.