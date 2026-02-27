El bolsillo puede sufrir menos por los precios elevados de la carne con algunos trucos

Ser vegano tiende a ser más económico que ser vegetariano o llevar una dieta convencional, siempre que se base en alimentos integrales y no en productos procesados de imitación. En esa línea opinó Mara “Pipi” Carlino Apud, chef que se especializa en diseñar platos basados en plantas. “Si no acudís a los ultra procesados que imitan el sabor de la carne que son productos caros, es un sí”, reconoció la cocinera que se formó en España mayormente, se perfeccionó a base de trabajo profesional en su regreso a Tucumán y en la actualidad está radicada en Buenos Aires. “Pero si vos querés proteínas, las legumbres tienen un montón y son mucho más baratas que la carne. Lo que sí, quizás tenés que saber cómo cocinar, porque son procesos un poco más largos”, destacó Carlino Apud.