Sesión del Senado, EN VIVO: el oficialismo se encamina a sancionar la reforma laboral

Uno de los capítulos más relevantes está dedicado a la justicia laboral. El proyecto dispone el traspaso del fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Además, fija límites a las costas procesales y a los mecanismos de actualización, con el objetivo de desalentar la litigiosidad por despidos o accidentes de trabajo.