Secciones
SociedadActualidad

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La intendenta Rossana Chahla le presentó a LA GACETA el Master Plan para intervenir casi 30 cuadras de ese sector histórico. Peatonales, semipeatonales y reparación de 4.000 metros de veredas.

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánRossana ChahlaJosé Seleme
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse
2

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina
3

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?
4

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas
5

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía
6

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Más Noticias
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios