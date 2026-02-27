Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

Eje programático incluye trabajo e Industria

Más allá de los gestos simbólicos -que incluyeron fotos con la Virgen de Luján y San Brochero-, el acercamiento con Moreno tiene una base programática. La defensa de la industria nacional frente a las importaciones chinas y el rechazo a la reforma laboral de Milei. "Estos muchachos (por los libertarios) siempre van contra los trabajadores y jubilados. En dos años perdimos 200 mil puestos de trabajo", denunció Pichetto.