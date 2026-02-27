Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

En el tramo final del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo consiguió en el Senado la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que apunta a otorgar mayores facultades a las provincias para el aprovechamiento económico de sus recursos hídricos, con excepción de aquellos cuerpos considerados reservas estratégicas. Entre quienes respaldaron el proyecto se ubicaron las senadoras tucumanas Beatríz Ávila y Sandra Mendoza, mientras que el también tucumano Juan Manzur votó en contra de la modificación impulsada por el Gobierno. La votación se resolvió con 40 votos afirmativos frente a 31 negativos y una abstención.
El acompañamiento provino, en gran medida, de legisladores de provincias con fuerte actividad minera, junto a representantes del oficialismo. En contraste, buena parte del kirchnerismo rechazó la propuesta, aunque hubo excepciones dentro del justicialismo que se inclinaron por apoyar la reforma.
El debate reflejó diferencias internas en los distintos espacios políticos y dejó expuestas posturas contrapuestas respecto al alcance de la Ley de Glaciares y su impacto en el desarrollo productivo y la protección ambiental. Con la media sanción obtenida, el proyecto avanzó en el Congreso en medio de un escenario político atravesado por tensiones y negociaciones de último momento.
¿Quiénes votaron a favor de la Ley de Glaciares?
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
- Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).
- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).
- Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
- Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Mariana Juri (UCR - Mendoza).
- Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
- Nadia Judith Marquez (La Libertad Avanza - Neuquén).
- María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).
- Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).
- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).
- Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).
- Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).
- Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
- Flavia Royón (Primero los Salteños).
- Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).
- Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).
- Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).
- Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).
- Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).
¿Quiénes votaron en contra de la Ley de Glaciares?
- Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
- Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
- Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
- Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
- José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
- Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).
- Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
- María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
- María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
- Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
- Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
- María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
- Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
- Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
- José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
- Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
- Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
Abstención
- Julieta Corroza (La Neuquinidad).