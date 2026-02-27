Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

En el tramo final del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo consiguió en el Senado la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que apunta a otorgar mayores facultades a las provincias para el aprovechamiento económico de sus recursos hídricos, con excepción de aquellos cuerpos considerados reservas estratégicas. Entre quienes respaldaron el proyecto se ubicaron las senadoras tucumanas Beatríz Ávila y Sandra Mendoza, mientras que el también tucumano Juan Manzur votó en contra de la modificación impulsada por el Gobierno. La votación se resolvió con 40 votos afirmativos frente a 31 negativos y una abstención.