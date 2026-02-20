Secciones
Reforma laboral: Monteros defendió a los gobernadores dialoguistas y cruzó a una diputada kirchnerista

El ministro tucumano salió a responderle a Vanesa Siley, quien había cuestionado a los mandatarios provinciales que respaldaron la iniciativa de Milei.

Hace 1 Hs

La decisión de los tres diputados del bloque Independencia, que responden a Casa de Gobierno, de dar quórum en la sesión de la Cámara de Diputados por la reforma laboral y que dos de ellos acompañaran con su voto el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei múltiples reacciones en el peronismo. Una de las voces más críticas fue la de la diputada nacional  Vanesa Siley (Fuerza Patria), quien cuestionó con dureza la postura adoptada por los legisladores y gobernadores peronistas. 

Tras sus declaraciones, el ministro del Interior de Tucumán Darío Monteros salió al cruce a través de su cuenta en X con un extenso mensaje dirigido a la legisladora. “Pero escúchame @Vsiley, el peronismo no está como está por las provincias ni por quienes hoy sostenemos la gestión con responsabilidad. Está como está por el desmanejo político e institucional que ustedes llevaron adelante a nivel nacional, por las decisiones cerradas, la soberbia interna y una profunda desconexión con la realidad del pueblo argentino”, afirmó.

“No nos vengan a endosar responsabilidades a quienes hoy tenemos que ordenar, gobernar y contener después de una derrota que fue consecuencia directa de esa conducción. Las provincias no fallaron: falló una forma de hacer política que alejó al peronismo de la gente”, agregó. 

Monteros también defendió la gestión provincial y destacó la figura del gobernador Osvaldo Jaldo. “Y quédese tranquila también por Tucumán. Acá tenemos al gobernador peronista mejor valorado del país, Osvaldo Jaldo, con gestión, presencia y resultados. En 2027 vamos a ganar, no por slogans ni por relatos, sino porque reivindicamos al peronismo desde la gestión, el trabajo y el territorio, algo que ustedes, lamentablemente, difícilmente puedan mostrar”, sostuvo.

El dirigente detalló además el peso territorial del oficialismo tucumano: “Porque mientras ustedes fueron derrotados, en Tucumán el peronismo gobierna: está firme y sólido, con 16 de 19 intendencias, de 184 concejales 141 son peronistas, 33 de 49 Legisladores y conduce las 93 comunas de todo el interior tucumano. Un peronismo cercano, doctrinario y con los pies en la tierra. Acá no se declama: se gobierna. Y por eso, en Tucumán, el peronismo se erige victorioso. En vez de acusar, deberían imitar”.

Fuerte cruce entre Siley y Monteros por la reforma laboral 

La diputada bonaerense no tardó en responderle. “Todos los diputados y diputadas del Bloque Unión por la Patria también pertenecemos a provincias, muchos y muchas a provincias donde Gobierna el peronismo, y los 93 que somos votamos en contra de sacarles derechos a los trabajadores, a los jubilados y a nuestras gestiones provinciales”, replicó Siley.

En ese sentido, añadió: “Es decir, se puede gestionar una provincia y tener coherencia con la historia, la doctrina y sobre todo con nuestra gente. Dario Monteros, la dicotomía que planteas es falsa, y un lugar demasiado común, propio de aquellos que no pueden justificar a la luz del día sus actos”.

También advirtió sobre el impacto económico en las provincias: “Todas las provincias están perdiendo, sino observá la coparticipación de enero; eso se va a profundizar. Hubiera deseado nunca tener que decirlo, hubiera deseado que tal ley no se hubiera aprobado con vuestra voluntad. Pero la realidad es una sola, y se impone”.

Lejos de dar por cerrado el cruce, Monteros volvió a la carga con otro mensaje. “Nadie celebra esta ley. Pero en Tucumán el Peronismo lo eligió a Osvaldo Jaldo para que gobierne a los más de dos millones de Tucumanos, por eso nuestros Diputados que están comprometidos con esta gestión apoyan las decisiones que toma el Gobernador, no sé si vos estás haciendo lo mismo con Axel Kicillof o quizás siguen en esas ‘internillas’ que hacen que el PJ esté como está a nivel nacional”, expresó.

Por último, Monteros aseguró que “el peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral: fue, es y debe seguir siendo un movimiento pragmatico, nacional y profundamente popular, que primero cuida a su gente como hace Tucumán y después da las discusiones de fondo. Si queremos volver en 2027, no alcanza con tener razón. También hay que ganar elecciones como hacemos aquí. Para eso hace falta orden, conducción y gestión”.

