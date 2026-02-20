Reforma laboral: Monteros defendió a los gobernadores dialoguistas y cruzó a una diputada kirchnerista

Lejos de dar por cerrado el cruce, Monteros volvió a la carga con otro mensaje. “Nadie celebra esta ley. Pero en Tucumán el Peronismo lo eligió a Osvaldo Jaldo para que gobierne a los más de dos millones de Tucumanos, por eso nuestros Diputados que están comprometidos con esta gestión apoyan las decisiones que toma el Gobernador, no sé si vos estás haciendo lo mismo con Axel Kicillof o quizás siguen en esas ‘internillas’ que hacen que el PJ esté como está a nivel nacional”, expresó.