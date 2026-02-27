Polémica en el Senado: Di Tullio exhibió el reglamento e increpó al oficialismo por la lectura de discursos

Secciones
La sesión en el Senado subió de temperatura cuando la senadora Juliana Di Tullio interrumpió la defensa de la ley de baja de imputabilidad para denunciar una falta técnica.

En el marco del debate por la baja de la edad de imputabilidad, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, protagonizó un fuerte cruce con la bancada de La Libertad Avanza. La legisladora cuestionó que el senador oficialista Gonzalo Guzmán Coraita leyera su discurso, una práctica restringida por el reglamento de la Cámara Alta.

Di Tullio inició su intervención con un mensaje a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “No es mi ánimo pelear, pero no me voy a cansar de pedirle que haga cumplir el reglamento”, señaló, en referencia a la prohibición de leer durante las alocuciones.

Acto seguido, la senadora kirchnerista exhibió el Reglamento del Senado para increpar a Coraita. “El reglamento ordena el debate. Dice lo que está permitido y lo que no. Y usted no puede leer”, sentenció. 

Ante las quejas desde los escaños oficialistas -entre ellos los de funcionarios del Ejecutivo presentes-, Di Tullio redobló la apuesta al alzar también un ejemplar de la Constitución Nacional. “El reglamento tiene rango constitucional. No lo violen más, porque es una vergüenza venir a leer”, le retrucó a Patricia Bullrich.

