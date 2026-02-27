Polémica en el Senado: Di Tullio exhibió el reglamento e increpó al oficialismo por la lectura de discursos

En el marco del debate por la baja de la edad de imputabilidad, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, protagonizó un fuerte cruce con la bancada de La Libertad Avanza. La legisladora cuestionó que el senador oficialista Gonzalo Guzmán Coraita leyera su discurso, una práctica restringida por el reglamento de la Cámara Alta.