Régimen Penal Juvenil: así votaron los senadores tucumanos tras un extenso debate

El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes la Reforma Penal Juvenil, una iniciativa que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, fue aprobado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras una extensa sesión que se prolongó durante siete horas.