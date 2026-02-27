Secciones
Política

Régimen Penal Juvenil: así votaron los senadores tucumanos tras un extenso debate

La norma busca fortalecer la responsabilidad legal de los adolescentes y promover su educación, resocialización e integración.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL. El proyecto fue sancionado por una amplía mayoría en el Senado. RÉGIMEN PENAL JUVENIL. El proyecto fue sancionado por una amplía mayoría en el Senado.
Hace 15 Min

El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes la Reforma Penal Juvenil, una iniciativa que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, fue aprobado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras una extensa sesión que se prolongó durante siete horas.

El Senado sancionó la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

El Senado sancionó la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo, La Libertad Avanza, que logró sumar el acompañamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el Propuesta Republicana (PRO) y la mayoría de los senadores provinciales vinculados a gobernadores dialoguistas.

En el caso de Tucumán, votaron a favor las senadoras Beatriz Ávila, del bloque Independencia, y Sandra Mendoza. En contraposición, el ex gobernador y actual senador Juan Manzur rechazó la iniciativa.

Una por una, las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación

Una por una, las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación

La sanción de la Reforma Penal Juvenil representa un nuevo triunfo legislativo para la administración nacional, que logró avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda en materia de seguridad y justicia penal. 

Temas TucumánBuenos AiresBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJuan ManzurSandra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Axel Kicillof y un mensaje a la interna del PJ: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

Axel Kicillof y un mensaje a la interna del PJ: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

El Senado convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El Senado convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras 12 años, la eliminación del impuesto al lujo promete sacudir el precio de los autos de alta gama

Tras 12 años, la eliminación del "impuesto al lujo" promete sacudir el precio de los autos de alta gama

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras un extenso debate

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras un extenso debate

Semana clave en el Senado: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

Semana clave en el Senado: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

Lo más popular
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
1

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
2

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
3

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo
4

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
5

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
CREO se sumó al espacio de La Libertad Avanza en Tucumán

CREO se sumó al espacio de La Libertad Avanza en Tucumán

Virginia Mercado afirmó que no se acordaba nada de los sucedido con Paulina mientras Alberto Lebbos le rogaba que dijera la verdad

Virginia Mercado afirmó que no se acordaba nada de los sucedido con Paulina mientras Alberto Lebbos le rogaba que dijera la verdad

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

El juez de Catamarca homologó el acuerdo por YMAD

El juez de Catamarca homologó el acuerdo por YMAD

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Comentarios