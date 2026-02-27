Régimen Penal Juvenil: así votaron los senadores tucumanos tras un extenso debate

El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes la Reforma Penal Juvenil, una iniciativa que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, fue aprobado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras una extensa sesión que se prolongó durante siete horas.
La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo, La Libertad Avanza, que logró sumar el acompañamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el Propuesta Republicana (PRO) y la mayoría de los senadores provinciales vinculados a gobernadores dialoguistas.
En el caso de Tucumán, votaron a favor las senadoras Beatriz Ávila, del bloque Independencia, y Sandra Mendoza. En contraposición, el ex gobernador y actual senador Juan Manzur rechazó la iniciativa.
La sanción de la Reforma Penal Juvenil representa un nuevo triunfo legislativo para la administración nacional, que logró avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda en materia de seguridad y justicia penal.