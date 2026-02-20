Secciones
Semana clave en el Senado: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

Tras la media sanción en Diputados, LLA se encamina a completar una agenda decisiva en la Cámara Alta.

EN EL SENADO. Patricia Bullrich preside el bloque libertario. EN EL SENADO. Patricia Bullrich preside el bloque libertario. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 44 Min

El Senado se prepara para una "semana de superacción" legislativa. Tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, el oficialismo apunta a convertir en ley los objetivos centrales de Javier Milei para el período de sesiones extraordinarias. La actividad comenzará el martes con la sesión preparatoria y culminará entre jueves y viernes con votaciones de peso institucional y económico.

El cronograma de sesiones

-Martes 24: sesión preparatoria para definir autoridades y comisiones.

-Jueves: se debatirá la baja de la edad de imputabilidad (Ley Penal Juvenil) y la modificación de la Ley de Glaciares. También se tratará el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

- Viernes: será el turno de la reforma laboral y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

El pacto con los gobernadores y el factor minero

La reforma de la Ley de Glaciares es la pieza clave que destrabó el apoyo de los mandatarios del Norte y Cuyo. Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) impulsan esta iniciativa que busca dar seguridad jurídica y despejar límites legales para la expansión de la actividad minera en sus provincias.

Reforma laboral: trámite exprés por el artículo 44

Debido a que Diputados eliminó el polémico artículo 44 (que recortaba el pago de licencias médicas), el proyecto de modernización laboral debió regresar al Senado en revisión. Sin embargo, La Libertad Avanza descuenta una sanción definitiva rápida, ya que el oficialismo aceptó la modificación para garantizar los 135 votos que obtuvo en la Cámara Baja.

El Gobierno cuenta con un respaldo heterogéneo que incluye a sectores del peronismo dialoguista y bloques aliados. En la vereda opuesta, el núcleo de Unión por la Patria alineado con Cristina Kirchner se mantiene como la única fuerza de rechazo total a la agenda de extraordinarias.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichFederico SturzeneggerJavier MileiGobierno de Milei
