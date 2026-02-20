Semana clave en el Senado: el oficialismo busca sancionar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

El Senado se prepara para una "semana de superacción" legislativa. Tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, el oficialismo apunta a convertir en ley los objetivos centrales de Javier Milei para el período de sesiones extraordinarias. La actividad comenzará el martes con la sesión preparatoria y culminará entre jueves y viernes con votaciones de peso institucional y económico.