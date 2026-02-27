Una por una, las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación

En el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil con media sanción, se consideran delitos graves aquellos que atentan directamente contra la vida, la libertad y la integridad física de las personas. Bajo esta categoría entran el homicidio doloso, el secuestro extorsivo, los delitos contra la integridad sexual y el robo con armas de fuego aptas para el disparo. Para estos casos, el proyecto establece que la privación de la libertad es la respuesta estatal prioritaria, permitiendo penas de hasta 15 años de prisión, aunque manteniendo escalas reducidas según la edad del menor (14 o 15 años) y garantizando que el cumplimiento de la condena se realice en establecimientos especializados, separados de la población penal adulta.